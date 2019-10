Berlin.Gegen den ausdrücklichen Willen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich der Parteinachwuchs am Wochenende für eine Urwahl zur Kanzlerkandidatur ausgesprochen. Nach Einschätzung des Berliner Politikwissenschaftlers Gero Neugebauer wird der Gegenwind für AKK in den eigenen Reihen jetzt noch rauer.

Herr Neugebauer, ist der Wunsch nach einer Urwahl Mehrheitsmeinung in der CDU, oder handelt es sich nur um eine Spezialität der Jungen Union?

Gero Neugebauer: Fest steht: Die Union hat keine Tradition in innerparteilicher Demokratie und Mitbestimmung. Wenn die Junge Union sich jetzt trotzdem für eine Urwahl stark macht, dann heißt das übersetzt, Kramp-Karrenbauer ist nicht ihre Wunschkandidatin für die Kanzlerschaft. Diesen Befund dürften viele in der CDU teilen. Richtig ist aber auch: Die Junge Union sieht sich in der Entscheidungsfindung der CDU nicht genügend berücksichtigt und kommt nun mit einem Thema um die Ecke, von dem sie sich mehr Aufmerksamkeit und innerparteiliches Gewicht verspricht.

Was bedeutet die Entscheidung für AKK selbst?

Neugebauer: Die Parteivorsitzende muss bereits an mehreren Fronten kämpfen. Gegen die schlechten Umfragewerte der CDU, als Verteidigungsministerin, und sie muss die Programmarbeit fortsetzen, die sie schon als CDU-Generalsekretärin begonnen hat. Nun kommt auch noch ganz offen der Konflikt hinzu, ob sie die richtige Kanzlerkandidatin ist. Bislang war es bei der CDU unwidersprochen geblieben, dass der oder die Vorsitzende automatisch auch Kanzler kann. Dieser Automatismus ist nun weg. Und das ist zweifellos ein weiterer Fallstrick für AKK.

Was sollte sie jetzt tun?

Neugebauer: Kramp-Karrenbauer muss sehen, dass sie Verbündete findet. Beim Treffen der Jungen Union hatte man ja den Eindruck, dass die geballten Auftritte der Parteiprominenz bis hin zu Friedrich Merz allesamt gegen sie gerichtet waren. Insofern muss man jetzt erst einmal die weiteren Reaktionen aus der Partei abwarten.

Hat die Vorsitzende wirklich noch den eisernen Willen, ins Kanzlerkamt einzuziehen?

Neugebauer: Eindeutig ja, das hat auch ihre Rede am Sonntag gezeigt. Wenn es einen Sinn machen soll, dass sie Verteidigungsministerin geworden ist, obwohl sie eine Funktion im Bundeskabinett gar nicht wollte, dann erschließt sich der nur, wenn man bedenkt, dass Kramp-Karrenbauer kraft dieses Amtes von Angela Merkel als deren Vertreterin ernannt werden kann. Nur als CDU-Vorsitzende wäre das nicht möglich. Insofern hat Kramp-Karrenbauer sicher die eigene Position gestärkt. Eine große Außenwirkung hat das allerdings nicht entfaltet.

Was, wenn die SPD die große Koalition noch in diesem Jahr platzen ließe?

Neugebauer: Dann läuft es klar auf AKK zu. Denn ein langwieriger Prozess für eine Kandidatenfindung wäre dann ausgeschlossen.

Und die CSU würde da mitmachen?

Neugebauer: Bislang hat man noch nichts Gegenteiliges gehört. Aber ich schließe trotzdem nicht aus, dass es dabei zu Verwerfungen in der Union kommen kann. Die CSU, so selbstbewusst wie sie ist, darf sich von der Personalentscheidung der CDU nicht überrumpelt fühlen. Alles andere sorgt für böses Blut.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 15.10.2019