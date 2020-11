Ein weiterer Impfstoff kurz vor der Zulassung

Berlin.Ein weiterer aussichtsreicher Impfstoffkandidat macht Hoffnung auf eine wirksame Bekämpfung der weltweiten Corona-Pandemie. Nach dem Mainzer Pharmaunternehmen Biontech und dessen US-Partner Pfizer hat zu Wochenbeginn auch der US-Pharmakonzern Moderna vielversprechende Daten zu einem Impfstoff bekannt gegeben. Sein Präparat habe eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent gezeigt, wie Moderna mitteilte. Dies habe eine Zwischenanalyse von Tests an 30 000 Menschen in der letzten Phase der klinischen Prüfung ergeben.

Bis Ende des Jahres lieferbereit

Auch Biontech und Pfizer hatten vor einer Woche eine über 90-prozentige Wirksamkeit des von ihnen entwickelten Impfstoffs bekannt gegeben. Moderna will nach eigenen Angaben bis Ende des Jahres bereit sein, im Falle einer Zulassung rund 20 Millionen Impfdosen in die USA zu liefern. Im kommenden Jahr sollen bis zu eine Milliarde Dosen hergestellt werden. Für den vollen Impfschutz sind zwei Dosen in zeitlichem Abstand notwendig. Das Präparat mit Namen mRNA-1273 kann nach Konzernangaben bei minus 20 Grad Celsius bis zu sechs Monate gelagert werden. Bei Temperaturen von zwei bis acht Grad Celsius bleibe das Mittel voraussichtlich 30 Tage lang stabil, bei Raumtemperatur bis zu zwölf Stunden. Der Biontech-Pfizer-Impfstoff muss hingegen bei bis zu minus 80 Grad transportiert und gelagert werden. Dies könnte die Logistik erschweren.

Bei dem Impfstoff-Kandidaten von Moderna handelt es sich wie bei dem Präparat von Biontech um einen genbasierten Impfstoff, RNA-Impfstoff genannt. Dabei erhält der Körper genetisches Material des Virus und damit eine Art Plan für den Bau von Virusteilen, sogenannten Virusproteinen. Auf diese Virusproteine reagiert das Immunsystem, zum Beispiel mit der Bildung von Antikörpern. Für die Anwendung beim Menschen wurde ein solcher Impfstoff noch nie zugelassen. Als erstes Unternehmen überhaupt testete Moderna das Präparat bereits Mitte März an ersten Freiwilligen.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben in den kommenden Wochen eine Notfallzulassung bei der US-Arzneimittelagentur FDA beantragen. Auch Anträge bei Zulassungsbehörden anderer Länder seien geplant. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) rechnet damit, dass erste Zulassungen für den Corona-Impfstoff im Dezember erteilt werden können.

EU hat Abnahmegarantie

Allerdings gibt es noch keinen verbindlichen Vertrag der EU mit dem US-Hersteller. „Wir hoffen, den Vertrag bald zu finalisieren“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Montag. Die EU hat mit Moderna nur eine Abnahmegarantie von zunächst 80 Millionen Dosen abgesprochen – mit der Option auf weitere 80 Millionen. Nach dem auf die Bevölkerungszahl bezogenen Verteilungsschlüssel würden davon jeweils 16 Millionen Dosen auf Deutschland entfallen. ape/ck/lary

