Ein Zeichen der Versöhnung

Armen Sarkissjan, der neue Präsident, bekam nur noch symbolische Macht. Diese Unverfrorenheit war es, die die Menschen auf die Straße trieb. Quer durch Armenien, ob in der Hauptstadt Eriwan, in Gjumri an der Grenze zur Türkei oder in Wanadsor im Norden des Landes, blockierten Zehntausende Menschen die Straßen und forderten den Rücktritt Sargsjans. Immer wieder betonten sie, weder pro-russisch noch pro-europäisch zu sein. Sie handelten, so sagten sie, „im nationalen Interesse“.

Während sich Sargsjans Weggefährten wichtige Branchen wie Kupferabbau oder Mobilfunk gesichert haben, leben die meisten der drei Millionen Armenier in Armut. Die große Protestwelle, die das Land in diesem Ausmaß zum ersten Mal seit zehn Jahren erlebte, zeigt, wie satt es die Armenier haben, von der Politik nicht ernst genommen zu werden. Auch zahlreiche Festnahmen der Aktivisten – darunter des Oppositionspolitikers Paschinjan – brachten die Protestierenden nicht davon ab, weiter gegen die Vetternwirtschaft und Korruption aufzubegehren, die sie mit der Ära Sargsjan verbinden. Das Treffen mit seinem Widersacher Paschinjan hatte Sargsjan am Sonntag nach nur zwei Minuten abgebrochen. Auf Ultimaten zu seinem Rücktritt lasse er sich nicht ein. Gestern aber gestand er ein, Fehler begangen zu haben. „Ich gehe auf eure Forderung ein und wünsche unserem Land Frieden, Harmonie und Vernunft“, schrieb Sargsjan.

Gedenken an Genozid

Am heutigen Dienstag feiern die Armenier ihren nationalen Gedenktag an den Genozid. Zwischen 1915 und 1916 waren bis zu 1,5 Millionen Armenier vom Osmanischen Reich systematisch getötet worden. Der Völkermord prägt die Identität jedes Armeniers. Ein Gedenken in einer Zeit der „samtenen Revolution“, wie die Demonstranten ihre Proteste nannten? Viele Armenier hatten auf das Datum gesetzt, hatten gehofft, es werde besänftigend wirken. Befreiend. Sie hatten Recht damit.

