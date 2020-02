„Eine Doppelspitze halte ich für unwahrscheinlich“

Parteien-Expertin Sophie Schönberger glaubt nicht an einen Mitgliederentscheid über den CDU-Vorsitz. Die Juristin sieht es als Aufgabe der zukünftigen Parteispitze, die verschiedenen Haltungen der Landesverbände bezüglich AfD und Linke zu klären.

Frau Schönberger, Norbert Röttgen hat als erster offiziell seine Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz bekannt gegeben. Ist damit eine sogenannte Hinterzimmer-Lösung vom Tisch?

Sophie Schönberger: Natürlich gibt es vor Vorstandswahlen immer Absprachen und vorsichtiges Taktieren, aber am Ende muss ein Parteitag über den Kandidaten entscheiden. In diesem Fall ist die Hinterzimmer-Politik durch die Kandidatur Röttgens früher an ihre Grenzen gestoßen.

Wird dadurch ein Mitgliederentscheid der CDU wahrscheinlicher?

Schönberger: Im Falle der Kanzlerkandidatur hat sich die CDU gerade dagegen entschieden. Bezüglich des Vorsitzes: Die Partei müsste auf einem Parteitag ihre Satzung ändern, um so ein Verfahren möglich zu machen. Das halte ich für nahezu ausgeschlossen.

Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn sind Aspiranten für den Parteivorsitz. Wem könnte Röttgen mit seiner Kandidatur am ehesten wehtun?

Schönberger: Am ehesten Herrn Laschet. Die beiden sind sich inhaltlich näher. Merz und Spahn sind konservativer. Das ist aber noch nicht absehbar. Auf dem letzten Parteitag war man überrascht, dass nach dem zweiten Wahlgang, als Spahn nicht mehr zur Kandidatur stand, so viele Stimmen bei Annegret Kramp-Karrenbauer gelandet sind.

Halten Sie es für möglich, dass es eine Teamlösung oder eine Doppelspitze geben kann?

Schönberger: Die Doppelspitze halte ich für sehr unwahrscheinlich, zumal sie aus zwei Männern bestünde. Die Teamlösung mit Kanzlerkandidatur, Parteivorsitz und Superministerium ist theoretisch denkbar. Aber man hat ja gerade bei der Teamlösung AKK-Merkel gemerkt, dass das nicht funktioniert hat.

Finden Sie es sinnvoll, dass Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur bei einer Person liegen?

Schönberger: Die Parteien, die bisher Bundeskanzler gestellt haben, sind in der Vergangenheit oft gut damit gefahren, wenn sie beides zusammengelegt haben.

Sehen Sie es als problematisch, dass die Vorstands- und Kanzlerkanidatensuche ohne weibliche Beteiligung abläuft?

Schönberger: Wir hatten die ungewöhnliche Situation, dass sehr lange eine Frau an der Spitze der Partei stand und im Kanzleramt saß – es muss auch wieder andersrum sein können. Es heißt ja nicht, dass gar keine Frauen an der CDU-Spitze sind: Es gibt stellvertretende Parteivorsitzende und Ministerinnen.

Die bisherigen bekannten Aspiranten und Kandidaten kommen alle aus Nordrhein-Westfalen. Wäre das im Falle einer Teamlösung ein Problem?

Schönberger: Für eine Teamlösung ist das nicht gut, da die CDU sich als föderal aufgestellte Partei versteht, die auch immer verschiedene Landesverbände einbinden will.

Offenbart es eine Schwäche des Landesvorsitzenden Laschet, wenn sich gleich drei andere Männer aus seinem Landesverband mit ihm um den Bundesvorsitz bewerben?

Schönberger: Dass sich Friedrich Merz, der in die Parteigremien gar nicht mehr eingebunden ist, sondern ein halber Kandidat von außen ist, vom Landesvorsitzenden nicht steuern lässt, finde ich nicht überraschend. Hält man es für besser, dass ein Landesverband autoritär von oben gesteuert wird, dann wäre das ein Zeichen von Autoritätsverlust. Man kann es aber auch umgekehrt sehen und sagen, es ist ein Zeichen für eine offene und von unten funktionierende Struktur.

Unabhängig davon, wer Parteivorsitzender wird: Lässt sich die Abgrenzung der CDU nach rechts und links aufrecht halten?

Schönberger: Auf Bundesebene und in den westdeutschen Landesverbänden ist klar der Wille zur Abgrenzung da, in den ostdeutschen Landesverbänden stellt sich manches anders dar. Die große Aufgabe des neuen Vorsitzenden wird es, diese Fragen zu klären und die sehr großen Unterschiede zwischen den Landesverbänden und ihren Grundausrichtungen einzufangen.

Gibt es einen Kandidaten, der sich eignet, die CDU zu einen?

Schönberger: Das mit dem Einen ist die große Schwierigkeit. Es gibt zwei eher konservativere und zwei moderatere Kandidaten. Wahrscheinlich denkt jeder Flügel, dass der ihm näher stehende Bewerber der integrierendere Kandidat ist. Je stärker der Kandidat polarisiert, desto schwieriger wird’s natürlich. Insofern ist Friedrich Merz für diese Aufgabe vielleicht nicht ganz so prädestiniert.

Wie geht es in der CDU jetzt weiter?

Schönberger: Bis zum Parteitag im Dezember zu warten, halte ich für absurd. Wenn man eine Vorsitzende hat, die nur ein bisschen zurückgetreten ist, aber nicht richtig und alles noch regelt, ist das eine schwierige Situation. Die CDU täte gut daran, schnell einen Parteitag mit der Wahl des Vorsitzenden anzuberaumen.

