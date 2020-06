Eine Entscheidung, die keine ist

Moskau.„Unsere Entscheidung“, steht in den Farben der russischen Trikolore auf den Anzeigentafeln quer durch Moskau. Es ist ein landesweiter Aufruf, an der Abstimmung zur Änderung der russischen Verfassung teilzunehmen – der wichtigsten politischen Mission von Präsident Wladimir Putin für die kommenden Jahre. Die Änderungen eröffnen ihm die Chance, noch bis 2036 im Amt zu bleiben.

Die Stimmen können ab 25. Juni abgegeben werden. Am 1. Juli wird das Ergebnis verkündet, der Kreml hat den Tag zum Feiertag erklärt. Trotz weiterhin hohen Corona-Infektionszahlen wird die Stimmabgabe, für die es keinen rechtlich abgesicherten Begriff gibt, mit hohem Aufwand erzwungen. Die Entscheidung ist ohnehin längst gefallen.

Beamte sollen Freunde nennen

Es ist eine Entscheidung des Kremls. Selbst das Verfassungsgericht hatte im März keine Einwände gegen die vom russischen Parlament gutgeheißenen und von Putin unterschriebenen Reformen. Die veränderte Verfassung liegt bereits in einigen Moskauer Läden zum Kauf aus. Und doch drängt der Kreml das Volk zu einem Votum, weil es dessen Pläne legitimiert. Es muss seine Zustimmung zu den Änderungen geben, damit die Reform als Volkswille verkauft werden kann.

Das Volk sind dabei Putins Hauptwähler: ältere Frauen, Beamte, Armeeangehörige. Staatsangestellte berichten seit Tagen von starkem Druck. Bis zu vier Namen von Freunden und Verwandten müssten sie angeben, die auf jeden Fall zur Abstimmung kommen, klagen sie in den sozialen Netzwerken. Manche Regionen verlosen Autos, Wohnungen und Smartphones.

Freie Parkplätze

Wer in Moskau online abstimmt, nimmt automatisch an einer Lotterie teil: Zu gewinnen gibt es Gutscheine für Restaurants, freie Parkplätze, vergünstigte Dienstleistungen. Damit stärke man auch die städtische Wirtschaft, heißt es bei der Moskauer Handelskammer.

Eine hohe Beteiligung muss gesichert sein, egal ob die Wahlberechtigten aus Gleichgültigkeit oder Gehorsam abstimmen. Die Hygienebestimmungen wegen der Corona-Pandemie – der Pass wird lediglich auf Distanz kontrolliert, die Räume müssen für die Desinfektion immer wieder verlassen werden – machen eine Wahlbeobachtung geradezu unmöglich. In den Aufrufen zu der Teilnahme an der Prozedur, die in jedem Hausaufgang hängen, sind die Wörter „Für“ und „Ja“ dick und rot markiert. Ein „Gegen“ ist gar nicht erst vorgesehen. Der Kampf um die Stimmen heißt „Information“, jeder, der sich für ein „Nein zu Änderungen“ einsetzt, macht sich strafbar, weil eine „Agitation“, so die Zentrale Wahlkommission, nicht erlaubt sei. Die Abstimmung ist lediglich eine Illusion. Die Russen haben einen Begriff für derartige Vorgänge: Pokasucha. Eine Zurschaustellung, ein Als ob. Auf der offiziellen Website zur Abstimmung fehlte ausgerechnet der umstrittenste Punkt: die Nullsetzung der Amtszeiten Putins. „Technische Probleme“, nannte der Kreml später als Grund.

Demos wegen Corona verboten

Die Verfassung ist ein Ideologieprojekt Putins. Sie verfestigt die Hybridität des russischen Staates. Darin finden sich die Grundlagen des Liberalismus und der Republikanismus, samt einem klassischen ultrakonservativen Diskurs. Es werden Punkte darin verankert, die die vermeintlich besondere Rolle des russischen Staates und des russischen Volkes unterstreichen. Dabei wird die eigene Unabhängigkeit betont.

Der neu eingefügte Satz „Die russische Föderation schützt ihre Grenzen und ihre Souveränität“ zielt vor allem auf die Krim. Wem die Halbinsel gehört, ist für die russische Führung klar und nicht verhandelbar: Russland.

Eigentlich müsste die Formulierung bei dieser Befragung, so schreibt der politische Analytiker Andrej Kolesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum in seinem Aufsatz, folgendermaßen lauten: „Sind Sie bereit, liberale und demokratische Werte zugunsten imperialer, nationalistischer und konservativer Werte offiziell aufzugeben?“ „Nein“, sagen russische Oppositionelle und rufen zum Protest auf – online, weil Demonstrationen wegen der Corona-Pandemie verboten sind.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.06.2020