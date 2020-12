Eine Ermutigung

Liebe Leserinnen und Leser,

ist Weihnachten noch zu retten? Dürfen wir feiern, wie wir es uns vorstellen? Selten ist das Fest aller Feste so politisiert worden wie in diesem Jahr, das sowieso alles Gewohnte und Vertraute ausgehebelt und Leid über die Menschen gebracht hat. Aber bitte nicht auch noch Weihnachten zerstören! Wenigstens diese größten aller Feiertage müssen wir vor der Pandemie schützen.

Nun ja, wir haben es versucht. Der Lockdown kam zu spät, um gelassen in diese für uns so wichtigen Tage gehen zu können. Die Politik kann zu Recht niemandem vorschreiben, wie er oder sie Weihnachten feiern möchte, ob allein oder mit der geliebten Verwandtschaft. Was verantwortbar ist, muss jede und jeder für sich entscheiden. Und das ist hart genug. So wird Weihnachten in hunderttausenden Familien dieses Landes zum moralischen Testfall. „Wie feierst Du?“, ist die Gretchenfrage der Pandemie. Das hat Weihnachten nicht verdient.

Sicher hat auch die politische Debatte der vergangenen Wochen dazu beigetragen, dass dieses Weihnachten den Gipfel der Überhöhung erreicht haben. Ein schon vorher an Erwartungen und Harmoniepflicht überladenes Fest kippt in diesen Tagen für viele Menschen ins Saure wie ein Glas Milch. Am Ende eines aufreibenden Jahres sollen die Bürger ausgerechnet an Weihnachten für sich und andere wissen, was richtig und was falsch ist. Das kann nur überfordern.

Fürchtet Euch nicht! Was soll die biblische Weihnachtsbotschaft den Menschen ausgerechnet jetzt sagen? Wie kann man sich nicht vor dem Coronavirus fürchten? Wie kann man nicht Angst haben vor der Einsamkeit durch eine notwendige Isolation? Wie kann man sich nicht um das Wohl seiner vulne-rablen Familienmitglieder sorgen?

Die Engelsbotschaft ist in diesem Jahr eine echte Herausforderung. Sie soll das Licht sein, das in der Finsternis aufscheint, eine Hoffnung für die, die bisher ohne Hoffnung waren. Das Kind in der Krippe aber bleibt die Verkörperung der Zuversicht, des Trostes, der Ermutigung – und auch der Beruhigung aller gestressten Seelen. Wie viele Menschen vor uns haben schon unter ganz anderen Umständen Weihnachten gefeiert, in Kriegen, im Hunger, auf der Flucht?

Unsere Weihnachtsgeschichte auf der Titelseite dieser Ausgabe, geschrieben von Mehrnousch Zaeri-Esfahani und illustriert von ihrem Bruder Mehrdad Zaeri, erzählt die wahre Begebenheit der 1985 aus dem Iran fliehenden Familie. Der Text lässt die Last dieser Reise erahnen, die so schwer auf den Schultern wiegt wie ein Eisbär. Dann beschreibt er das Glück, das ein warmes Hotelzimmer in der eiskalten Fremde auslösen kann.

Diese Geschichte ist eine Erinnerung daran, dass das Licht in der Finsternis für jede und jeden unterschiedlich strahlt. Weihnachten will nichts anderes als der Versuch der inneren Erneuerung sein, ob allein oder in der Großfamilie, ob zuhause oder unterwegs. Wer sich darauf einlässt, für den ist das Fest sowieso gerettet.

In diesem Sinne: Frohe Weihnachten, liebe Leserinnen und Leser!

Ihr Karsten Kammholz Chefredakteur

