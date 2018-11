„Eine Frage der Persönlichkeit“

Rhein-Neckar.Liane Loch ist seit 36 Jahren Fahrlehrerin. Die Mannheimerin hat bereits viele Fahrschüler begleitet, die ihren Führerschein mit 17 Jahren bekommen haben. Ob ein Jugendlicher die Prüfungen besteht, hängt ihrer Meinung nach von verschiedenen Faktoren ab. „Das Umfeld muss stimmen“, sagt sie. Eine Voraussetzung sei das Elternhaus. „Häufig handelt es sich um Familien aus dem Mittelstand, die meistens auch ein zweites Auto zur Verfügung haben“, sagt Loch.

Seit 2008 gibt es in Baden-Württemberg das sogenannte Begleitete Fahren mit 17 (BF 17). In Rheinland-Pfalz wurde es bereits 2005, in Hessen 2006 eingeführt. Es ermöglicht Jugendlichen, vor dem 18. Geburtstag Auto zu fahren – allerdings nur mit einer Begleitperson, die in der Fahrerlaubnis eingetragen ist. Das müssen nicht die Eltern sein. Um eine solche Fahrerlaubnis zu beantragen, braucht es allerdings ihre Unterschrift.

Zu Anfang gab es Kritik

Die Nachfrage nach dem BF 17 ist in den vergangenen Jahren auf einem konstanten Niveau. Das geht aus den Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes (KBA) hervor. Sie zeigen: Besonders in Baden-Württemberg stieg das Interesse an dem Programm in den ersten Jahren: 2017 gab es 63 570 erfolgreich absolvierte praktische Prüfungen, 2008 waren es noch 41 152.

Der Zuspruch für dieses Modell war allerdings nicht selbstverständlich. Als Niedersachsen im Jahr 2004 einen Modellversuch startete, gab es viel Kritik. Es dauerte fast vier Jahre, bis Baden-Württemberg als letztes Bundesland das BF 17 einführte. Ein Kritiker am damaligen niedersächsischen Modellversuch war der Allgemeine Deutsche Automobilclub (ADAC). Mittlerweile ist aber auch der ADAC von der Regelung überzeugt. „Für die Verkehrssicherheit ist das eine gute Sache“, sagt Thomas Hätty, Leiter der Abteilung Verkehr und Technik beim ADAC Nordbaden. Autofahrer zwischen 18 und 25 Jahren seien – auch wegen mangelnder Erfahrung – eine Risikogruppe. Hätty ist davon überzeugt, dass eine Begleitperson im ersten Jahr positiven Einfluss ausüben kann: „Dadurch, dass die Eltern eingreifen können, gibt es auch einen gewissen erzieherischen Effekt“, sagt er.

Liane Loch hat damit unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Viel hänge von der Motivation und der persönlichen Reife des Fahrschülers ab, meint sie: „Manche sind sich ihrer Verantwortung bewusst, andere sind weit davon entfernt.“ Entscheidend sei, wer wirklich ein Interesse daran habe, dass die Führerscheinprüfung gemacht wird. Im schlimmsten Fall könnten die Eltern den Lernerfolg auch behindern. „Manche Jugendliche waren mit den Eltern vielleicht schon auf dem Verkehrsübungsplatz, haben sie als Beifahrer erlebt und denken sich: Das mache ich nicht mit“, sagt sie. Bereits bei der Anmeldung könne man manchmal erkennen, wer wirklich wolle, dass der oder die Jugendliche den Führerschein macht. „Wenn die Mutter oder der Vater sagen, ich möchte mein Kind anmelden, und dieses still danebensteht, kann man ahnen, dass das Fahren vor allem ein Wunsch der Eltern ist“, sagt sie. Das seien allerdings nicht die meisten Fälle, betont sie ausdrücklich.

Studie zu Unfallzahlen

Heiner Sothmann von der Verkehrswacht sieht beim Begleiteten Fahren mit 17 die positiven Seiten. Er hebt die sinkenden Unfallzahlen bei Autofahrern hervor, die an dem Programm teilgenommen haben. „Das Begleitete Fahren hat nachweislich einen positiven Effekt “, sagt er und beruft sich dabei unter anderem auf eine erste bundesweite Studie, die die Bundesanstalt für Straßenwesen im Jahr 2011 veröffentlichte. Demnach waren die Teilnehmer des Programms im ersten Jahr, in dem sie selbstständig fuhren, an 19 Prozent weniger Unfällen beteiligt. Zudem begingen sie laut der Untersuchung 18 Prozent weniger Verkehrsverstöße im Vergleich zu gleichaltrigen Fahrern, die ihren Führerschein nicht mit dem Begleiteten Fahren erworben hatten.

Auch wenn Liane Loch mit dem Begleiteten Fahren gemischte Erfahrungen gemacht hat, gilt für sie: Wer einen Führerschein macht, arbeitet auch an seiner Persönlichkeit. Deshalb ist es ihr wichtig, dass Fahrschüler eine gute Ausbildung genießen. In ihren Augen wäre es hilfreich, Informationsveranstaltungen für Eltern oder andere Begleitpersonen verpflichtend einzuführen. „Eltern sind keine Fahrlehrer. Deshalb sollten sie sehr gut über ihre Rechte und Pflichten als Begleiter aufgeklärt werden“, sagt sie.

