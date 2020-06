„Eine Risikogruppe, die kaum beachtet wird, sind Kinder“

Mannheim.Fieber, Husten und Atembeschwerden – diese Symptome des Coronavirus sind durchaus bekannt. Doch was macht die aktuelle Krise, der Lockdown und eine wochenlange Quarantäne mit unserem psychischen Wohlbefinden? Jutta Mata, Professorin für Gesundheitspsychologie an der Universität Mannheim, erklärt, welche Risikogruppe dabei häufig übersehen wird und wie man die eigene Psyche schützen kann.

Frau Mata, wie sehr beeinflusst uns die aktuelle Krise psychisch?

Jutta Mata: Menschen sind soziale Wesen. Wir haben ein wahnsinnig komplexes soziales System. Die Corona-Krise zwingt uns, auf das zu verzichten, was für uns am wichtigsten ist: soziale Kontakte.

Welche Folgen kann das haben?

Mata: Das lässt sich gut aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen zu den SARS- und Ebola-Pandemien ableiten. Direkte psychische Folgen nach einem Lockdown oder einer Quarantäne waren hier posttraumatische Stresssymptome, Vermeidungsverhalten sowie erhöhte Traurigkeit, Depressivität und Ärger. Natürlich aber auch Langeweile, Frust, ein Gefühl der sozialen Isolation und Schlafprobleme. Für Menschen, die bereits vor der Corona-Pandemie mit einer Depression oder Angststörungen zu kämpfen hatten, besteht eine größere Gefahr, dass diese Erkrankungen wieder auftauchen.

Das bedeutet, es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die besonders betroffen sein werden?

Mata: Ja, es sind mindestens drei Gruppen. Zwei davon sind bekannt: Das sind Personen mit chronischen Erkrankungen und Personen ab einem gewissen Alter, da sie länger in einer Art Quarantäne sein werden. Wir wissen: Je länger eine Quarantäne andauert, desto stärker sind die psychischen Folgen. Eine Risikogruppe, die allerdings kaum beachtet wird, sind Kinder.

Inwiefern sind Kinder eine Risikogruppe für psychische Folgen?

Mata: Ihnen werden derzeit einige Entwicklungschancen genommen. Zum einen wird ihnen im Zuge des Lockdowns das Recht auf Bildung und die Chance auf Kontakte mit anderen Erwachsenen und Rollenbildern in wichtigen Teilen verwehrt. Das wird soziale Ungleichheiten weiter verstärken. Zum anderen stehen viele Familien unter hohem Stress, haben vielleicht Existenzängste. Das bekommen Kinder natürlich mit. Zusätzlich sehen sie ihre Freunde nicht, was für bestimmte Altersgruppen extrem wichtig für die soziale Entwicklung ist.

Wie lange werden wir die Auswirkungen der Krise spüren?

Mata: Ich rechne mit sehr langen Folgen. Wenn eine Depression wieder oder neu ausbricht, kann das sehr lange die Lebensqualität beeinträchtigen. Genauso verhält es sich mit posttraumatischen Stresssymptomen. Und in Bezug auf die Bildungsdebatte sind wir in Deutschland ja noch gar nicht am Ende. Man weiß nicht, wie es nach dem Sommer weitergeht. Manche Kinder werden ein halbes Jahr keinen oder kaum Unterricht gehabt haben, andere vielleicht noch länger. Das werden sie in ihrer Schullaufbahn durchaus lange spüren.

Beeinflusst die Isolation auch unseren Umgang miteinander?

Mata: Mit einer hohen Wahrscheinlichkeit haben während der Corona-Krise Berührungen außerhalb der Kernfamilie abgenommen. Das kann oft nicht alles ersetzt werden. Derzeit finden aber ganz viele soziale Interaktionen über soziale Medien oder Video-Anrufe statt.

Mit welchen Mitteln können psychische Folgen noch entschärft werden?

Mata: Hier kann man viel aus der Forschung zur Raumfahrt oder zu Polarexpeditionen lernen. Dort wurde bereits untersucht, wie Menschen am besten mit Extremsituationen – oft in Isolation – klarkommen. Es wird empfohlen, Routinen zu schaffen und Struktur in den Alltag zu bringen. Bei der Nasa wird auch sehr viel Wert auf gemeinsame Mahlzeiten gelegt. Das wirkt sich positiv auf die Stimmung und das Wohlbefinden aus, fördert aber auch eine gesündere Ernährung. Was in jeder Lebenslage hilft, ist regelmäßige körperliche Aktivität.

Manche empfinden den Lockdown auch als Chance, um den Alltag zu entschleunigen. Gibt es also auch positive Folgen?

Mata: Eine Entschleunigung ist für diejenigen, die Kinder haben, schwierig. Natürlich ist die Zeit, die Familien nun zusammen verbringen können, schön. Aber gleichzeitig müssen Eltern den Ausfall von acht bis zehn Stunden Kinderbetreuung am Tag kompensieren – zusätzlich zur eigenen Arbeitszeit. Das ist eine enorme Belastung. Daher erwarte ich, dass die Zahl der Burnout-Fälle durch die jetzige Situation vieler Eltern enorm zunehmen wird.

Werden psychische Folgen in der Politik ausreichend beachtet?

Mata: Nein. In den ersten Wochen haben wir Corona ausschließlich als virologisches Problem gesehen. Aber meiner Meinung nach fehlt eine Debatte dazu, was der Umbau der Gesellschaft für Bildung, Arbeit oder Chancengleichheit bedeutet. Allein, darüber zu reden, und diese Probleme sichtbar zu machen, wäre sicher ein Anfang, um Lösungsansätze zu finden und eine psychische Gesundheitskrise abzupuffern.

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.06.2020