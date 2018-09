„Eine unfassbare Mauschelei“

Berlin.Zunächst ein Gespräch unter vier Augen: CSU-Chef Horst Seehofer kam gestern schon um 15 Uhr ins Kanzleramt, um sich mit Angela Merkel (CDU) in ihrem Büro im siebten Stock zu besprechen. Eine Stunde später stieß SPD-Chefin Andrea Nahles dazu. Da hatten Merkel und Seehofer schon einen Lösungsvorschlag parat. Der lautete: Hans-Georg Maaßen muss seinen Posten als Verfassungsschutzpräsident räumen. Er soll stattdessen Staatssekretär werden.

Ein Wechsel, der sich für den 55-Jährigen im wahrsten Wortsinn lohnen dürfte. Dem Vernehmen hatte sich Innenminister Seehofer vor dem Krisentreffen der drei Parteichefs in einer längeren Besprechung mit den Spitzenbeamten seines Ressorts beraten, um anschließend den Plan der Kanzlerin zu unterbreiten. Maaßen soll nun als beamteter Staatssekretär zu Seehofer ins Ministerium wechseln.

Gesichtswahrung wichtig

In Berlin gilt es als Karrieresprung, wenn man als Leiter einer untergeordneten Behörde direkt in die Schaltstelle der Macht und nah am Minister versetzt wird. Die Berufung zum Staatssekretär kommt somit einer Beförderung gleich. Aber nicht nur das: Maaßens monatliches Grundgehalt steigt damit von bisher 11 577,13 auf 14 157,33 Euro brutto. Er legt also eine butterweiche Landung hin.

Hinter den Kulissen hieß es gestern Abend, Nahles habe dem Kompromiss zunächst sehr skeptisch gegenübergestanden – eine Beförderung für den ungeliebten Spitzenbeamten, der wegen seiner Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz heftig in die Kritik geraten war? Schwer zu vermitteln, hieß es anfänglich. Deswegen hätten sich die Gespräche auch fast zwei Stunden hingezogen. Die SPD-Chefin soll dann aber signalisiert haben, dass die Entscheidung am Ende bei Seehofer liege; er müsse diese ja auch begründen.

Um Seehofers politischen Kopf ging es schließlich auch – der Minister hatte Maaßen immer den Rücken gestärkt, er wollte ihn auf keinen Fall entlassen. Hingegen hatte die SPD zuletzt ultimativ und mit Nachdruck den Rauswurf Maaßens verlangt.

Mit der nun gefundenen Lösung glauben alle Beteiligten, ihr Gesicht wahren zu können. Seehofer kann im Amt verbleiben, Nahles hat sich durchgesetzt, weil Maaßen als Verfassungsschutzpräsident gehen muss, und auch die Kanzlerin darf beruhigt sein. Sie hatte betont, an der Personalie werde die Koalition nicht scheitern. Dazu ist es nun auch nicht gekommen.

Innerhalb von wenigen Monaten stand ihr Bündnis allerdings zum zweiten Mal kurz vor dem Aus, was einiges über den Zustand der schwarz-roten Koalition aussagt. Auch die erste Krise hatte Seehofer verschuldet wegen des von ihm angezettelten Streits mit Merkel um seinen Masterplan Migration, also die Rücknahme von Flüchtlingen.

Nur Männer

Pikant ist nicht nur Maaßens Gehaltssprung, der noch für Diskussionen sorgen dürfte. Sondern noch etwas anderes: Seehofer verfügt bereits über acht Staatssekretäre, fünf beamtete und drei parlamentarische. Nur Männer. Jetzt soll ein neunter hinzukommen – oder ein anderer muss seinen Platz räumen. Das war gestern noch unklar. Der Minister war zu Beginn seiner Amtszeit schon heftig für seine aufgeblähte Führungsriege kritisiert worden.

Entsprechend hart fiel auch das Urteil der Opposition aus: „Das ist eine unfassbare Mauschelei“, so Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. „Wer illoyales Verhalten und Kuschelei mit der AfD belohnt statt ahndet, hat jedes Gespür für Anstand verloren. Und die SPD macht alles mit.“ FDP-Parlamentsgeschäftsführer Marco Buschmann spottete: „Da wissen ja nun alle anderen Behördenleiter, was in dieser Regierung gefragt ist. Wer Ärger macht, kommt weiter.“ Linksfraktionschef Dietmar Bartsch meinte: „Dass Maaßen faktisch befördert wird und die SPD das mitträgt, ist eine Farce. Illoyalität lohnt sich.“

Der heutige Tag in Berlin dürfte daher wieder ein unangenehmer für Horst Seehofer werden – der Innenminister will dann die Details der Einigung mit Merkel und Nahles vorstellen. Unangenehme Fragen sind da gewiss.

