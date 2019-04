Berlin.Wo Licht ist, ist auch Schatten. Das gilt ebenso für die neue Polizeiliche Kriminalstatistik, die gestern in Berlin vorgestellt wurde. So sank 2018 die Zahl der Einbrüche und Diebstähle weiter deutlich. Auf der anderen Seite haben Rauschgiftdelikte und vor allem Angriffe auf Polizisten stark zugenommen. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zur Statistik:

Wie sicher ist Deutschland überhaupt?

Glaubt man Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU), dann gilt: „Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt.“ Laut Kriminalstatistik lag die Zahl der erfassten Straftaten im vergangenen Jahr bei 5,5 Millionen, 3,6 Prozent weniger als im Vorjahr. Eine vergleichbare Höhe wurde letztmalig 1992 registriert. Auch die Aufklärungsquote stieg demnach leicht auf 57,7 Prozent an (2017: 57,1 Prozent). Nun gelte es, so Seehofer, daraus einen nachhaltigen Trend zu machen. Unter anderem durch mehr Personal bei der Polizei und eine bessere Ausstattung. „Da haben wir noch nicht die Ziele erreicht“, räumte der Minister ein.

Bei welchen Delikten gab es einen besonders starken Rückgang?

Vor allem bei Wohnungseinbrüchen. 97 504 Fälle wurden angezeigt, macht im Vergleich zu 2017 ein Minus von 16,3 Prozent. Freilich verharrte die Aufklärungsquote bei nur rund 18 Prozent. Prävention, Aufklärung der Bürger und die staatliche Förderung der Wohnungssicherung hätten sich ausgezahlt, betonte Seehofer. Die Zahl der deutschen Tatverdächtigen bei diesem Delikt betrug 7949 (minus 8,4 Prozent), die der nichtdeutschen 5078 (minus 16,9 Prozent). Einen Rückgang verzeichnet die Statistik auch bei Diebstählen: 1,9 Millionen Taten wurden erfasst (minus 7,5 Prozent).

Wie ist denn die Lage bei den Gewalttaten?

Auch hier ist ein leicht positiver Trend zu erkennen: Die Gesamtzahl sank 2018 um 1,9 Prozent auf 185 377 – es gab 107 972 deutsche Tatverdächtige und 67 787 nichtdeutsche. Bei Mord und Totschlag verzeichnet die Statistik eine leichte Zunahme auf 2471 Fälle, bei Vergewaltigung und schweren sexuellen Übergriffen eine deutliche Abnahme um 18,2 Prozent auf 9234 Fälle. 4945 Tatverdächtige waren deutsche, 3102 nicht. Ungefähr gleich blieb im vergangenen Jahr die Zahl der gefährlichen und schweren Körperverletzungen mit 136 727.

Bei welchen Taten lag ein besonders starker Anstieg vor?

Am meisten beim Widerstand gegen und Angriffen auf Polizisten. 2018 gab es 34 168 Fälle, 39,9 Prozent mehr als 2017. Allerdings wird dieses Delikt nach einer Gesetzesänderung präziser erfasst. Seehofer sprach von einem Phänomen – 86 Prozent der Bürger würden der Polizei vertrauen, andererseits sei die Gewalt gegen Beamte „erschreckend ungehemmt“ geworden. „Der Alkohol ist dafür keine Entschuldigung.“ Der Minister forderte einen Konsens, „dass man gegenüber Polizisten keinen Widerstand zu leisten hat“.

Wo gab es außerdem noch Zuwächse?

Bei den Rauchgiftdelikten. Mit 350 662 betrug der Anstieg 6,1 Prozent. Beim sexuellen Missbrauch von Kindern wurden 6,7 Prozent mehr Fälle verzeichnet, also 12 321 Taten. Seehofer hob hervor, dass das Internet von immer mehr Kriminellen für Betrug, bei der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie sowie als Plattform für den Rauschgifthandel genutzt werde. Der Minister will diesbezüglich Änderungen bei den Strafen angehen. Die Sicherheitsbehörden müssten auf dem digitalen Sektor modernisiert werden, so Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamts (BKA).

Wie steht es um das Sicherheitsgefühl der Deutschen?

Durchwachsen. Obwohl laut einer BKA-Erhebung weniger als ein Prozent der Bevölkerung von schweren Straftaten wie Raub, Wohnungseinbruch oder Kfz-Diebstahl betroffen ist. Frauen fühlen sich demnach oft unsicherer als Männer.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 03.04.2019