Einig gegen den Flügel

Berlin/München.Die Leiter der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen im Umgang mit der AfD verständigt. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte die AfD in der vergangenen Woche als Ganzes zum „Prüffall“ erklärt. Genauer hinschauen will die Behörde beim rechtsnationalen „Flügel“ und der Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA). Das bayerische Landesamt für Verfassungsschutz teilte auf Anfrage mit, es beobachte derzeit „eine untere zweistellige Zahl“ von Mitgliedern und Funktionären der AfD. Diese AfD-Mitglieder wiesen „teilweise Verbindungen in die rechtsextremistische, die verfassungsschutzrelevante islamfeindliche und die Reichsbürger-Szene auf“.

Unterdessen haben bei einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus einige AfD-Abgeordnete im bayerischen Landtag in München aus Protest das Plenum demonstrativ verlassen. Sie reagierten damit auf eine Rede der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch. Erst nach Knoblochs Rede kamen die AfD-Abgeordneten ins Plenum zurück. dpa

