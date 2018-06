Einig gegen Mariano Rajoy

Anzeige

Ernüchterndes Urteil

Die vergangenen beiden Jahre leitete er eine Minderheitsregierung. Sein Glück war eine zersplitterte Opposition. Doch auf einmal hat sich diese Opposition zusammengerauft. Noch vor zehn Tagen hätte sich das niemand vorstellen können, Rajoy nicht und wahrscheinlich auch Sánchez nicht. Doch dann verkündete der Nationale Gerichtshof seine Urteile im „Gürtel“-Prozess, dem größten spanischen Korruptionsverfahren der jüngeren Vergangenheit. Das Gericht erkannte, was die Spanier seit langem ahnten: dass sich innerhalb der PP ein „wahrhaftes und wirkungsvolles institutionelles Korruptionssystem“ eingenistet hatte. Und diese Partei regierte Spanien schon seit sechseinhalb Jahren.

Sozialistenchef Sánchez nutzte den Schockeffekt des in seiner Klarheit brutalen Urteils des Gerichts, das 29 Männer und Frauen für lange Jahre ins Gefängnis schickte: Er reichte am nächsten Tag einen Misstrauensantrag gegen Rajoy ein. Dass dieser Antrag schließlich eine Mehrheit fand, ist ein kleines Wunder.

Die Sozialisten (PSOE) stellen nur 84 von 350 Abgeordneten, und das Einverständnis mit den anderen, kleineren Oppositionsgruppen war in der Vergangenheit gering. Was sie am Ende alle einte, war das dringende Bedürfnis, Rajoy aus dem Amt zu jagen. Am deutlichsten sprach das der Abgeordnete der katalanischen Linkspartei ERC, Joan Tardá, aus: „Unser Ja ist kein Ja dazu, dass Pedro Sánchez an die Regierung kommt, sondern ein Nein dazu, dass Rajoy Präsident bleibt.“

Ende der Zwangsverwaltung

Dieses Argument überzeugte auch die baskische PNV, die Rajoy erst vor kurzem geholfen hatte, seinen Haushalt durchs Parlament zu bekommen. Der Weg für Sánchez war damit frei. Was der neue Ministerpräsident mit seinem Sieg nun anstellen wird, steht noch dahin. Er spricht von demokratischer Erneuerung, vom Kampf gegen die Korruption, von sozialem Zusammenhalt. Und er will sich mit Quim Torra treffen, dem katalanischen Ministerpräsidenten, den er vor kurzem als „Rassisten“ bezeichnet hatte.

Heute wird die spanische Zwangsverwaltung über Katalonien ein Ende haben, nachdem sich Torra dazu durchgerungen hat, ein Kabinett ohne flüchtige oder im Gefängnis sitzende Politiker zusammenzustellen. In den festgefahrenen katalanischen Konflikt könnte Bewegung kommen. Ohne Rajoy.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.06.2018