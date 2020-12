Einigen sich Großbritannien und EU doch noch in letzter Minute?

Brüssel/London.Und wieder eine neue Runde in der Nachspielzeit: Im Ringen um das Handelsabkommen der EU mit Großbritannien greift nun wieder Boris Johnson persönlich ein. Der britische Premierminister werde in den kommenden Tagen nach Brüssel reisen, um mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die schwierigsten Fragen zu klären, teilte die EU-Kommission am Montagabend nach einem Telefonat Johnsons mit von der Leyen mit.

„Die Bedingungen für eine Einigung sind wegen Differenzen bei entscheidenden Punkten noch nicht gegeben“, hieß es in einer von der Kommission verbreiteten gemeinsamen Erklärung. „Wir haben unsere Chefunterhändler gebeten, eine Übersicht über die bleibenden Differenzen vorzubereiten, damit diese persönlich in den nächsten Tagen besprochen werden können.“ Ein Sprecher der EU-Kommission bestätigte, dass Johnson in den nächsten Tagen in Brüssel erwartet wird.

Zuvor hatten von der Leyen und Johnson ein Telefonat zum Stand der Verhandlungen am frühen Montagabend nach mehr als einer Stunde unterbrochen. Das Dauerthema Brexit füllt unterdessen erneut die Zeitungen und Sendungen auf der Insel. Weil es am Montag aber zunächst trotz Zeitnot außer den üblichen Phrasen und Spekulationen um den Stand der Verhandlungen kaum Neuigkeiten gegeben hatte, stürzten sich die Reporter auf die an- und abfahrenden Lieferdienste. Was wurde den beiden Teams zum Abendessen serviert? In London ernährten sie sich vergangene Woche tagelang von Pizza und Sandwiches, wie man erfahren durfte.

Verhandeln bis zum Ende

Seit Sonntag weilen die Unterhändler in Brüssel. Dort gab es dann Burger – fast schon eine Geste der Neutralität. Denn über Fisch wurde weiter gestritten. Die Fischerei, wirtschaftlich unbedeutend, politisch aber höchst aufgeladen, gehört zu den Knackpunkten in den Gesprächen zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Bis zur buchstäblich letzten Minute ringen die Partner um einen Deal.

Gut drei Wochen vor dem Ende der Übergangsphase am 31. Dezember war zunächst weiterhin unklar, unter welchen Bedingungen die beiden Seiten künftig Handel betreiben werden. Sollte Johnson wirklich einen No-Deal riskieren? Für Großbritannien würden ab 2021 die Regeln der Welthandelsorganisation greifen. Vonseiten der EU hieß es stets, man werde nicht als Erstes den Verhandlungstisch verlassen, deshalb liegt es am britischen Regierungschef, die Gespräche für gescheitert zu erklären. Oder aber weiter nach einem Durchbruch zu suchen.

Die Stimmung bei den Verhandlungen wurde von Beobachtern zuletzt als düster beschrieben. Es fehlt zudem an Vertrauen. Da half auch die für Montag im britischen Parlament angesetzte Abstimmung über das sogenannte Binnenmarktgesetz nicht, das die Grenzregelung zu Nordirland im Austrittsvertrag aushebeln soll und mit dem die Regierung die EU erpressen wollte. Sollte es durchgehen, sind die Gespräche mit Brüssel eigentlich am Ende angelangt. Gleichwohl klingt das Säbelrasseln auf beiden Seiten sehr vertraut.

Die Knackpunkte sind ohnehin dieselben: So herrscht Uneinigkeit bei der Fischerei, beim sogenannten ,,Level Playing Field“, also den Garantien für einen fairen Wettbewerb und einer Gewährleistung gleicher Bedingungen und Standards, und bei der Frage der Aufsicht über das Abkommen. Welcher Streitschlichtungsmechanismus soll bei Verstößen gegen den Vertrag greifen?

„Das Königreich kann nicht akzeptieren, dass der Europäische Gerichtshof zuständig ist“, sagte der Tory-Abgeordnete Ian Duncan Smith. Innerhalb der konservativen Partei rumort es. Die Brexit-Hardliner drängen Johnson, keine Kompromisse einzugehen. Moderate Stimmen fordern einen Vertrag. Johnson steht unter Druck. Dass der Durchbruch bislang ausblieb, habe denn auch allein „politische Gründe“, sind sich Beobachter einig.

Die Frage, von der das Zustandekommen eines Deals abhänge, laute: „Glaubt Boris Johnson, dass er den Tory-Parlamentariern und der Öffentlichkeit das Abkommen als gutes Geschäft verkaufen kann?“, schrieb Kolumnistin Sherelle Jacobs im konservativen „Telegraph“. Dafür benötige er vor allem einen „handfesten Sieg beim symbolischen Thema Fischerei“. Insider vermuten, der Premier wolle zunächst die Erwartungen senken und sich dann als großer Retter eines Abkommens präsentieren, der die EU zum Einlenken bewegt hat. (mit dpa)

