Einkehren statt Einkaufen?

Die Gastronomie erobert sich ihren Platz in den Innenstädten zurück, wie hier in Mannheim auf der Kunststraße mit Blickrichtung Planken. © Troester

Mannheim.Manche in der Branche formulieren es recht provokant: Essen sei das neue Einkaufen, heißt es da mitunter, wenn Immobilienmanager über einen Trend sprechen, der sich in bundesdeutschen Innenstädten abzeichnet. In immer mehr Flächen, die vom Handel aufgelassen werden, stoßen Gastronomen vor. Lange wurden Cafés und Restaurants aus den besten Lagen der Fußgängerzonen verdrängt, jetzt, da der

...

Sie sehen 7% der insgesamt 5847 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 05.03.2018