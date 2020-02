Einsatz verlängert

Berlin.Das Bundeskabinett hat für eine Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes in Afghanistan um ein weiteres Jahr gestimmt. Ungeachtet der laufenden Gespräche zwischen den USA und den militant-islamistischen Taliban über Wege zu einer Friedenslösung sollen weiterhin bis zu 1300 Soldaten entsandt werden können, wie die Ministerrunde am Mittwoch in Berlin beschloss. Die Bundeswehr ist in Afghanistan an der Nato-Ausbildungsmission „Resolute Support“ beteiligt. Der Bundestag muss der Verlängerung des Mandats bis zum 31. März 2021 erst noch zustimmen.

„Die Bemühungen des letzten Jahres eröffnen eine – wenn auch fragile – Perspektive auf einen Einstieg in innerafghanische Friedensverhandlungen. Gleichzeitig sind die erforderlichen Vorarbeiten auch von zeitweisem Stillstand und Rückschritten geprägt“, heißt es in dem Papier.

Und: „Ungeachtet erheblicher Anstrengungen sind die afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte noch nicht selbsttragend in der Lage, flächendeckend für Sicherheit zu sorgen.“

In Afghanistan droht derweil nach dem umstrittenen Ergebnis der Präsidentschaftswahl eine innenpolitische Krise. Die Wahlkommission hatte am Dienstag Amtsinhaber Aschraf Ghani zum Sieger erklärt. Sein wichtigster Herausforderer, der bisherige Regierungsgeschäftsführer Abdullah Abdullah, erkannte das Resultat nicht an, erklärte sich selbst zum Sieger und will eine eigene Regierung formen. dpa

