Einschränkungen bis Jahresende

Brüssel.Die Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität hatte Ursula von der Leyen schon am Wochenende zunichtegemacht. Die EU-Staaten könnten erst dann wieder ohne Einschränkungen leben, wenn ein Impfstoff verfügbar ist, denn „erst dann werden wir das Virus besiegen“, sagte sie. Dieser Zeitpunkt sei Ende des Jahres.

Am Mittwoch stellt die Präsidentin der Europäischen Kommission ihre Strategie für die „Aufhebung“ des Lockdown in den Mitgliedstaaten vor. Das Wort „Exit“ (Ausstieg) wird bewusst nicht gewählt. „Leitlinien“ für die Koordinierung der Schritte in den Mitgliedstaaten sollen diese Vorschläge sein, betonte Kommissionssprecher Eric Mamer am Dienstag ausdrücklich.

Dementsprechend vage erscheint die Strategie auf den ersten Blick. Zunächst solle die persönliche Schutzausrüstung der Bürger verbessert werden und mehr Tests müssten verfügbar sein. „Die (allmähliche) Lockerung der Einschränkungen wird unweigerlich zu einer Zunahme neuer Infektionsfälle führen“, heißt es im Entwurf des Dokuments, der dieser Redaktion vorlag. Deshalb müsse bei jedem Schritt sichergestellt sein, dass die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten nicht überfordert würden.

Die Brüsseler EU-Behörde rät, nach jeder neuen Entschärfung zunächst vier Wochen zu warten, ehe weitere Freiheiten gewährt werden. Die Überwachung solle mit mobilen Apps, Möglichkeiten schneller (Selbst-)Tests und der flächendeckenden, kontinuierlichen Beobachtung einer repräsentativen Bevölkerungsgruppe erfolgen.

Maskenpflicht im Nahverkehr

Im Gegensatz zur bisherigen Absichtserklärung der Bundeskanzlerin plädiert die Kommission – zumindest in diesem Entwurf – dafür, dass die Schutzmaßnahmen für die Risikogruppe der älteren Menschen deutlich länger dauern sollen als für jüngere. Von entscheidender Bedeutung sei die rasche Wiederherstellung der Verkehrsverbindungen, wobei eine Maskenpflicht im Personennahverkehr ausdrücklich begrüßt wird. Nicht die gesamte Bevölkerung solle gleichzeitig wieder an ihre Arbeitsstellen zurückkehren. Bars, Restaurants und Kinos könnten mit Auflagen und begrenzten Öffnungszeiten sowie beschränkter Besucherzahl zugänglich gemacht werden. Die Unternehmen sollten langsam wieder anlaufen und dabei den nächsten Reformschritt miteinbauen, den die Mitgliedstaaten beschlossen hätten: den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

Brüssel appellierte an die Mitgliedstaaten, sich vor allem bei einem zentralen Thema abzusprechen: Wann werden die innereuropäischen Grenzen wieder geöffnet?

