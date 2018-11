Einzigartige Freundschaft

Paris.Der gestrige Termin war nicht bewusst auf ein historisches Datum hin abgestimmt worden, doch fiel er so, dass sich Verweise auf die Geschichte aufdrängten: Fast auf den Tag genau 100 Jahre nach Unterzeichnung des Waffenstillstands in Compiègne, der den Krieg zwischen Frankreich, Großbritannien und Deutschland beendete, präsentierten die Präsidenten des Bundestags und der französischen Nationalversammlung in Paris den Entwurf für ein Parlamentsabkommen.

Eine derartige parlamentarische Verschränkung zwischen zwei Nationen ist weltweit einzigartig. „Für uns Vertreter des Deutschen Bundestags ist es sehr bewegend, zu einem Zeitpunkt, als vor 100 Jahren der Erste Weltkrieg zu Ende ging, so freundschaftlich empfangen zu werden und einen gemeinsamen Vertrag zu übergeben“, sagte Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble.

Beschlüsse nicht rechtlich bindend

Dafür war er nach Paris gereist, ebenso wie die drei Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für die Ausarbeitung des deutsch-französischen Parlamentsabkommens: der CDU-Abgeordnete Andreas Jung, die Abgeordnete der Präsidentenpartei La République en marche (LREM), Sabine Thillaye, und der LREM-Abgeordnete Christophe Arend.

Offiziell in Kraft tritt es am deutsch-französischen Freundschaftstag (22. Januar), wenn zudem ein neuer Élysée-Vertrag, der die Partnerschaft auf Regierungsebene untermauern soll, vorgestellt wird. Ihn hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron für die Stärkung der Achse Paris – Berlin gewollt. Bei seiner Europa-Rede im September 2017 schlug er eine Erneuerung des seit 1963 geltenden Élysée-Vertrags vor. „Dieses Projekt wurde auf den Weg gebracht, als es in Deutschland noch keine Regierung gab“, sagte Schäuble. Damals habe es ständig geheißen, man warte auf eine deutsche Antwort auf Macrons Impulse. Jetzt sei der Schwung für konkrete gemeinsame Projekte da.

„Die deutsch-französische Freundschaft ist zu ernsthaft, um sie allein den Regierungen zu überlassen“, zitierte Richard Ferrand, Präsident der Assemblée Nationale, den früheren französischen Staatsmann Georges Clemenceau. Deshalb wollten auch die Parlamente eine Rolle spielen – wobei die Nationalversammlung im Präsidialsystem nur sehr eingeschränkte Macht besitzt.

Das Abkommen sieht unter anderem die Gründung einer deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung vor, die mindestens zweimal im Jahr zusammenkommen soll und sich aus 50 Mitgliedern jeder Parlamentskammer zusammensetzt. Sie sollen über die Anwendung der Bestimmungen des Élysée-Vertrages wachen und die Deutsch-Französischen Ministerräte sowie die Arbeit des Deutsch-Französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrates begleiten. Die Versammlung kann zwar Beschlüsse treffen, rechtlich bindend sind diese jedoch nicht. Die Souveränität der nationalen Parlamente bleibt unberührt.

Sabine Thillaye sprach jedoch von einer wichtigen „Basis der Verständigung“ auf allen Ebenen, eben auch der parlamentarischen. Die Versammlung als „Herzstück“ des Parlamentsabkommens nannte Andreas Jung den „Ausdruck der besonderen Verschwisterung“ beider Länder, die ein neues Kapitel in deren Freundschaft aufschlage.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.11.2018