Eliten eher westdeutsch

Berlin.Ostdeutsche und Menschen mit Migrationsgeschichte sind in Führungspositionen weitaus seltener vertreten, als es ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Das ergibt sich aus ersten Ergebnissen einer aktuellen Untersuchung des Deutschen Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) unter Federführung von Sabrina Zajak, an der auch der Leipziger Politikwissenschaftler Lars Vogel beteiligt war.

Menschen, die in Ostdeutschland oder der ehemaligen DDR geboren wurden, stellen 19,4 Prozent der Gesamtbevölkerung. Ihr Anteil an den Eliten beträgt der Untersuchung zufolge aber 30 Jahre nach der Einheit nur 10,1 Prozent; in vielen Sektoren von Wirtschaft, Wissenschaft, Verwaltung und Gesellschaft ist der Wert sogar bloß einstellig. Allein in politischen Elitepositionen sind Ostdeutsche entsprechend ihrem Anteil an der Bevölkerung repräsentiert.

Menschen mit Migrationsgeschichte stellen mittlerweile 26 Prozent der Gesamtbevölkerung. In Führungspositionen finden sie sich der Untersuchung zufolge indes lediglich zu 9,2 Prozent. Am stärksten vertreten sind Menschen mit Migrationsgeschichte in Kultur (19,6 Prozent) und Religion (25,9 Prozent). Besonders wenige Menschen mit ausländischen Wurzeln gibt es dagegen in Justiz (1,3 Prozent), Gewerkschaften (3 Prozent) und Militär (2 Prozent). In der Wirtschaftselite liegt der Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte laut Studie bei 13,8 Prozent. RND

