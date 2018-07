Ende des Berliner „Sommertheaters“?

Anzeige

Berlin.Es ist das Ende eines nervenzehrenden Asylstreits: Die große Koalition hat sich gestern Abend in Berlin auf ein Paket gegen illegale Migration geeinigt. Darauf hatte vor allem CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer gedrungen. Allerdings sollen an der Grenze zu Österreich deutlich weniger Migranten zurückgewiesen werden als von Seehofer ursprünglich geplant. Zudem setzte die SPD durch, dass noch in diesem Jahr ein Einwanderungsgesetz auf den Weg gebracht werden soll, das den Zuzug von ausländischen Arbeitskräften regelt.

Seehofer, der noch am Sonntag mit Rücktritt gedroht hatte, zeigte sich zufrieden: „Das ist alles von A bis Z so, wie man sich das als zuständiger Minister wünscht.“ SPD-Chefin Andrea Nahles betonte: „Es wird keine nationalen Alleingänge geben.“ Vizekanzler Olaf Scholz sagte, die SPD hoffe, dass das vorgezogene „Sommertheater“ nun beendet sei.

Seehofer erreichte, dass Migranten, die in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt haben, an der Grenze zu Österreich zurückgewiesen werden können. Die dazu nötigen Vereinbarungen mit anderen EU-Staaten müssen aber erst noch ausgehandelt werden, was vor allem im Falle Italiens schwierig werden dürfte. Die Bundespolizei soll bereits bestehende Einrichtungen an der Grenze für die Zurückweisungen nutzen. Von ursprünglich geplanten „Transitzentren“ ist in dem Papier aus Rücksicht auf die SPD keine Rede. Es werde keine Lager oder Ähnliches geben, wie SPD-Chefin Nahles am Abend erklärte.