Endet der Krieg im Donbass?

Moskau.Drei Tage hatte es gedauert, bis nach Paris, Berlin und Kiew auch der Kreml gesagt hatte: Ja, der 9. Dezember steht. Das zeigt die Haltung, mit der die russische Führung zum sogenannten Normandie-Gipfel nach Frankreich aufbricht: „Das letzte Wort haben wir.“ Am kommenden Montag treffen sich in Paris die Staats- und Regierungschefs Russlands, der Ukraine, Frankreichs und Deutschlands. Der Gipfel soll zu einer Lösung verhelfen, den Krieg im Donbass zu beenden.

Seit 2014 kämpften im Osten der Ukraine von Russland unterstützte Separatisten und ukrainische Regierungstruppen gegeneinander. Die Kämpfe forderten 13 000 Tote und Millionen von Vertriebenen. Zuletzt hatte vor drei Jahren ein Spitzentreffen in Berlin stattgefunden, noch mit dem damaligen ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko. Danach hatte es keine Annäherung der beiden Staaten gegeben, weil Russland sich geweigert hatte, mit Poroschenko zu reden.

Austausch von 70 Gefangenen

Seit der Wahl des unkonventionellen Ex-Komikers Wolodymyr Selenskyj zum Präsidenten der Ukraine gibt es Bewegung im Konflikt. Bereits im September hatte es einen Austausch von 70 Gefangenen gegeben, im November hatte Russland drei ukrainische Schiffe zurückgegeben. An drei ausgewählten Orten hatten die Ukrainer und die Separatisten ihre Truppen abgezogen, eine Waffenruhe, wie es Kiew forderte, gibt es allerdings bis heute nicht.

Das stärkste Zeichen zur Entspannung, das die Ukraine setzte, war schließlich die Unterschrift Kiews unter die sogenannte Steinmeier-Formel. Der heutige Bundespräsident hatte 2016 den Vorschlag unterbreitet, ein Gesetz anzunehmen, das den „Sonderstatus“ der Regionen um Donezk und Luhansk festlegt. Darin heißt es: Am Abend nach der Kommunalwahl sollen die Gebiete temporär zu Autonomien erklärt werden. Erkennen die Wahlbeobachter der OSZE die Wahl als frei und fair an, würde die Autonomie von Luhansk und Donezk offiziell anerkannt.

Es ist diese Steinmeier-Formel, an der sich die diametralen Unterschiede zwischen Russland und der Ukraine am besten ablesen lassen. Moskau sieht bereits vor dem Gipfel von Paris seine Ziele realisiert. Kiew allerdings hält das Dokument nicht für einen konkreten Handlungsplan, sondern lediglich für eine Formalie auf dem Weg zu direkten Gesprächen mit Putin. Es will den kompletten Truppenabzug noch vor jeglichen Verhandlungen zum Sonderstatus des Donbass. Moskau aber sieht in dem Autonomie-Gesetz den Schlüssel zur Lösung des Konflikts und hat die besseren Karten – vor allem mittels Gas. Die Verträge über den Gastransit durch die Ukraine laufen Ende dieses Jahres aus. Das Risiko steigt, dass der Gastransit über die Ukraine in der Silvesternacht, wie 2006 und 2009, unterbrochen oder eingestellt wird.

Das Thema Gas soll, so heißt es aus Paris, keine Rolle bei den Gesprächen spielen, als Drohung hängt es allerdings über dem Gipfel. Selenskyj steht unter innenpolitischem Druck. Er muss liefern. Seine populistische Mission prallte bereits in den vergangenen Monaten auf eine Realität, die aus einer Reihe unterschiedlicher politischer Erwartungen besteht. Zumal sein Ziel, mit der Klüngelwirtschaft aufzuräumen, durch seine Nähe zum ukrainischen Oligarchen Ihor Kolomojskyj konterkariert wird. Wie ein Schatten legt sich der Milliardär auf die Präsidentschaft Selenskyjs.

Zu Russland und der Beilegung des Konflikts hat Kolomojskyj freilich auch einiges zu sagen. In einem Interview mit der „New York Times“ sprach er kürzlich davon, die EU, die Nato und den IWF aus der Ukraine fortzujagen, Russland um 100 Milliarden US-Dollar für die „Entwicklung des Landes“ zu bitten und einen neuen Warschauer Pakt zugunsten Moskaus auszuarbeiten. Dem Kreml käme ein solch absurder Vorschlag gar nicht so ungelegen.

