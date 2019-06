Endlich Klarheit

Stell dir vor, im Bundeskabinett wird ein Posten frei, und keiner will ihn haben. Dieser öffentliche Eindruck herrschte lange Zeit im Falle des Justizressorts vor. Dass die bisherige Ministerin Katarina Barley als SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl nach Brüssel wechseln würde, galt bereits zum Ende des letzten Jahres als politische Gewissheit. Doch offenkundig hat der überraschende Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles alle weiteren Personalplanungen bei den Genossen über den Haufen geworden. Seitdem steht erst recht in den Sternen, wie lange die Große Koalition überhaupt noch hält. Das macht auch einen neu zu vergebenen Ministerjob nicht gerade attraktiver. Schließlich könnte man ihn schon in wenigen Monaten wieder verlieren.

Christine Lambrecht, die von den drei Übergangsvorsitzenden der SPD nun ebenfalls überraschend für die Barley-Nachfolge ausgeguckt wurde, muss das eigentlich nicht kümmern. Sie ist derzeit Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, und durch ein vorzeitiges Ende der GroKo wäre natürlich auch damit vorzeitig Schluss. Lambrecht sitzt freilich schon seit mehr als 20 Jahren im Bundestag, ohne dass es einem breiteren Publikum aufgefallen wäre. Die Übernahme des Justizressorts ist da zweifellos eine Krönung ihrer politischen Laufbahn.

Bleibt abzuwarten, ob die gelernte Rechtanwältin dort politische Akzente setzen kann. Betätigungsfelder gibt es reichlich. Angefangen ganz aktuell beim schrecklichen Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke bis hin zur geplanten, aber noch ausstehenden Reform der Strafprozessordnung. Auch dürfte der Mietpreiswucher in vielen Städten ein Dauerbrenner bleiben, gegen den sich ihre Vorgängerin Barley zuletzt besonders profilieren wollte. Kurzum, Arbeit ist genug da. Auch deshalb, weil wegen der lange Zeit ungewissen Nachfolge im Justizressort viel liegen geblieben ist.