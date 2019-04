Energiepreise steigen – so oder so

Kraftwerke, wie in Mehrum, Niedersach-sen), erzeugen Treibhausgase. © dpa

Berlin.Emissionshandel oder CO2-Steuer – eines der beiden Modelle wird bald auch für den Verbrauch von Heizöl und Benzin in Deutschland eingeführt werden. Wie hitzig die Debatte werden kann, zeigen die „Gelbwesten“-Proteste in Frankreich. Noch in diesem Jahr wird mit einem Vorschlag der Bundesregierung gerechnet.

Ziel beider Systeme ist es, dem Ausstoß des Klimagases Kohlendioxid einen Preis zu geben. Denn dann werden die Nutzer versuchen, diese Kosten zu vermeiden – indem sie entweder Energie sparen oder auf klimaneutrale Technologien umsteigen. So die Erwartung. Die Frage ist, welcher Mechanismus am zielgenauesten ist. Und welche unerwünschten Nebenwirkungen oder Ungerechtigkeiten auftreten können. Es geht um Heizungen, Verkehr und Landwirtschaft, wo es bisher kaum Klimaschutz gab. Den Emissionshandel gibt es seit 2005 auf europäischer Ebene für die Energieerzeugung, die Großindustrie und neuerdings auch für den Flugverkehr. Wer CO2 ausstoßen will, muss vorher an einer ETS-Börse (Emissions Trading System) Emissionszertifikate erwerben. Das sind im Grunde Verschmutzungsrechte. Wer CO2 spart, kann Zertifikate verkaufen und damit Geld verdienen.

Der Preis pro Tonne CO2 liegt aktuell bei 25 Euro. Experten glauben allerdings, dass der Preis der Zertifikate ab 2030, wenn es mit dem Klimaschutz ernst wird, dynamisch steigen könnte, und zwar auf 100 Euro je Tonne und mehr. Wären alle Sektoren einbezogen, könnte das pro Bundesbürger Kosten von 900 Euro und mehr pro Jahr bedeuten, denn der Ausstoß liegt gegenwärtig bei rund neun Tonnen pro Person. Entsprechend groß wird dann der Veränderungsdruck.

Die FDP und Teile der Union möchten das Emissionshandelssystem daher auch in den Bereichen Verkehr und Gebäude anwenden. Nach ihren Vorstellungen sollen die Großhändler von Heizöl und Benzin die Zertifikate erwerben. Sie würden die Kosten dann beim Verkauf weitergeben. Allerdings sieht das europäische ETS-Recht bisher vor, dass die Verschmutzer selbst die Zertifikate kaufen müssen – das wären die einzelnen Autofahrer oder Hausbesitzer. Das müsste zuvor geändert werden und wäre kompliziert.

Das SPD-geführte Umweltministerium befürwortet daher ähnlich wie die Grünen die Erhebung einer CO2-Abgabe auf Heizöl und Benzin, also eine neue Steuer. Das geht schneller. Auch Kanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier (beide CDU) haben schon Zustimmung erkennen lassen. Die Abgabe wird staatlich festgelegt. In Frankreich, wo es sie seit 2014 gibt, wollte Präsident Macron sie von derzeit 45 Euro je Tonne CO2 bis 2030 auf 100 Euro steigen lassen, was vor allem Pendler belastet hätte. Anders als in Frankreich wird in Deutschland über eine gleichzeitige Erleichterung an anderer Stelle diskutiert, um niedrige Einkommen zu entlasten – etwa bei der Stromsteuer.

