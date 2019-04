Enge Verbindung

Echte Freunde stehen zusammen. Diese Botschaft überbrachte Donald Trump mit seinem wiederholten Besuch bei der Jahrestagung der bedrängten Waffenlobby NRA. Der US-Präsident positioniert sich einmal mehr als Verteidiger des individuellen Rechts, Waffen zu tragen. Und stellt sich schützend vor die Organisation, die unter Mitgliederschwund, finanziellen Schwierigkeiten und internen Konflikten leidet. Trump kultiviert damit die Bande zu einer Gruppe, deren Mitglieder – zusammen mit rechten Christen und Anti-Steueraktivisten – den treuesten Teil seiner Wählerschaft ausmachen.

Während der Präsident bei seinem ersten Auftritt 2016 noch um Unterstützung der Lobby warb, braucht die NRA Trump heute mehr als umgekehrt. Der Auftritt diente deshalb auch als Auffrischer der Moral an der Basis, die nicht besonders glücklich mit der Führung der NRA ist. Mehr noch als die Massenschießereien von Las Vegas und Parkland schwebt der Skandal um eine russische Beeinflussungs-Kampagne und finanzielle Unregelmäßigkeiten über der Lobby.

Um all dies vergessen zu lassen, tat Trump sein Bestes, die Angst vor Demokraten zu schüren, die Amerikanern ihre geliebten Schießeisen wegnehmen könnten. Anlass genug bieten die Präsidentschaftsbewerber der Demokraten ja, die wie Kamala Harris drohen, notfalls mit der Ausübung der Exekutivmacht des Präsidenten für Änderungen zu sorgen.

Nichts bringt Waffennarren mehr auf die Beine als das. Die Verbindung zwischen Trump und der NRA sorgt auch dafür, dass sich in der Waffengesetzgebung der USA nichts bewegt. Der Präsident hat nach dem Massaker von Parkland effektiv jede echte Änderung blockiert. Solange das so bleibt, sind Reformen wie die in Neuseeland nach dem Massenmord von Christchurch undenkbar.

