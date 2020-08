Entscheidung liegt weiter bei Ärzten

Karlsruhe.Es ist für viele in der Corona-Pandemie ein Horrorszenario, wenn Ärzte bei Behandlungsengpässen Patienten aufgeben müssen – staatliche Vorgaben für die Entscheidung zwischen Leben und Tod wird es vorerst aber nicht geben. Einen Eilantrag mehrerer Kläger mit Behinderungen und Vorerkrankungen wies das Bundesverfassungsgericht (BVerfG)ab, wie am Freitag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Sie wollten damit die verbindliche Regelung der sogenannten Triage erzwingen. Ihre Verfassungsbeschwerde ist aber weiter anhängig.

Sollten sich sehr viele Menschen gleichzeitig anstecken, droht die Gefahr, dass es nicht für alle Schwerkranken Platz auf der Intensivstation gibt. Ärzte müssten dann entscheiden, wen sie retten und wen nicht. Das Fachwort dafür ist Triage. Es stammt vom französischen Verb „trier“, das „sortieren“bedeutet.

Überlebenschancen entscheidend

In Italien gab es das schon. Für den Fall, dass es in Deutschland so weit kommen sollte, haben medizinische Fachgesellschaften Empfehlungen erarbeitet. Kriterium soll danach sein, welcher Patient die größeren Überlebenschancen hat. Eine Einstufung nach Alter, Vorerkrankungen oder Behinderungen soll es nicht geben dürfen. Die neun Kläger befürchten, trotzdem auf der Strecke zu bleiben. Statistisch gesehen hätten sie die schlechteren Aussichten zu überleben. Mit ihrer Klage wollen sie erreichen, dass der Gesetzgeber die Kriterien vorgibt.

