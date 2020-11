Entsetzen in Frankreich über neue Gewalt durch Polizisten

Die Räumung eines Migrantencamps löste Proteste in Frankreich aus. © dpa

Paris.„Ruft die Polizei!“ Der Mann am Eingang des Pariser Musikstudios fleht um Hilfe. Er weiß nicht, wie ihm geschieht, als drei Männer ihn verfolgen und eine Viertelstunde lang mit Fäusten, Füßen und Schlagstöcken auf ihn einprügeln. Doch die Polizei ist schon da – es sind Beamte, die ihn ohne ersichtlichen Grund misshandeln und als „dreckigen Neger“ beschimpfen.

Michel Zecler, das sagt er später aus, glaubte zunächst an falsche Polizisten, so unfassbar erschien ihm, was ihm passierte. Fotos zeigen sein blutüberströmtes Gesicht, die aufgeplatzten Lippen, den verletzten Kopf. Veröffentlicht hat sie ein französisches Online-Magazin, ebenso wie seine Erzählung und die Aufnahmen der Kamera, die in dem Musikstudio installiert war – was die Polizisten nicht wussten. Sie gaben später an, Zecler habe sie angegriffen. Nichts in den Aufnahmen deutet darauf hin.

Der betroffene Musikproduzent selbst sagt, er sei draußen auf die Polizisten gestoßen, und da er den in Paris obligatorischen Mund- und Nasenschutz nicht trug, lief er rasch ins Haus. Die Beamten verfolgten ihn bis in sein Studio. Schließlich kamen von den Polizisten herbeigerufene Kollegen zur Verstärkung, die eine Tränengasgranate in die Wohnung warfen.

Die Vorfälle schockieren die französische Öffentlichkeit zutiefst. Die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Angesichts des wachsenden Drucks sagte Innenminister Gérald Darmanin, der als innenpolitischer Hardliner gilt, die zuständigen Polizeibeamten würden sanktioniert, denn sie hätten „die Uniform der Republik beschmutzt“. Dass es sich um ein Problem im System handelte, wollte er nicht eingestehen, obwohl es regelmäßig den Vorwurf von Rassismus und unverhältnismäßiger Gewalt in den Reihen der Polizei gibt.

Bekannt wurden die Ereignisse zudem wenige Tage nach der gewaltsamen Räumung des Platzes der Republik in Paris, wo Aktivisten hunderte Zelte für Flüchtlinge aufgestellt hatten. Sie wollten damit auf deren prekäre Lage hinweisen, nachdem ein Flüchtlingslager am Rande der Stadt aufgelöst worden war.

All das passiert vor dem Hintergrund eines umstrittenen neuen Sicherheitsgesetzes, mit dem die französische Regierung Journalisten, aber auch Zivilpersonen das Filmen von Polizisten im Einsatz und die Verbreitung der Videos verbieten will. Am Dienstag wurde es in der Nationalversammlung verabschiedet. Alle großen Medienhäuser des Landes haben Protest eingelegt.

