Entwaffnung und Messerverbote

Kiel/Stuttgart.Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat sich im Kreise seiner Kollegen mit der Forderung nach einer leichteren Entwaffnung von Mitgliedern verfassungsfeindlicher Organisationen durchgesetzt. Die Bundesregierung soll nach dem Willen der Innenminister eine Regelung erlassen, dass die Mitglieder solcher Vereinigungen automatisch die Berechtigung für den Waffenbesitz verlieren. Das hat die Fachministerkonferenz am Freitag in Kiel beschlossen. Dagegen kam Strobl bei der Ausweitung der Abschiebungen nach Afghanistan nicht weiter.

Für seinen Vorstoß zum leichteren Waffenentzug bei Extremisten musste Strobl viel Überzeugungsarbeit leisten. Den Durchbruch brachte ein Einigungsgespräch mit seinem niedersächsischen Kollegen Boris Pistorius, dem Koordinator der SPD-Länder. „Wir müssen alles dafür tun, das Sicherheitsrisiko so gering wie möglich zu halten“, warb Strobl für die Gesetzesverschärfung. Bisher ist der Waffenentzug nur möglich, wenn Mitgliedern die aktive Unterstützung ihrer verfassungsfeindlichen Organisation nachgewiesen ist. Betroffen wären rechts- wie linksextremistische sowie islamistische Vereinigungen.

Keinen Fortschritt erreichten Strobl und seine CDU-Kollegen mit ihrem Vorstoß, die Abschiebungen nach Afghanistan auszuweiten. Nicht einmal ihren schleswig-holsteinischen Parteifreund Hans-Joachim Grote konnten sie überzeugen. Gemeinsam mit den SPD-Ländern beharrte Grote auf der bisherigen Praxis, nur Straftäter, Identitätstäuscher und Gefährder dorthin abzuschieben. Die Mehrheit der CDU-Minister verwies auf das Lagebild des Auswärtigen Amtes, das mehr Rückführungen in das Bürgerkriegsland für möglich hält.

Strobl kündigt Gespräche an

Strobl will nun den grünen Koalitionspartner zu Hause in Stuttgart von der Ausweitung der Abschiebungen nach Afghanistan überzeugen. Die Länder Bayern und Sachsen hätten die Praxis bereits geändert, erläuterte eine Sprecherin auf Anfrage. Für die Grünen-Landtagsfraktion kündigte ihr Geschäftsführer Ulrich Sckerl schon mal sein klares Nein an. „Für Baden-Württemberg muss auch zukünftig gelten: Keine Ausdehnung der Abschiebung nach Afghanistan“, erklärte Sckerl. Die aktuelle Situation vor allem in der Hauptstadt Kabul sei nach Berichten von Menschenrechtsorganisationen erschreckend.

Scharfe Kritik an der Linie der Grünen kam von FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. „Mal wieder erweisen sich die Grünen im Land, wie auch im Bund, als Blockierer für eine effektive und rechtsstaatlich abgesicherte Rückführungspolitik“, betonte Rülke. Dass nicht einmal die Hälfte aller Ausreisepflichtigen tatsächlich abgeschoben werden, untergrabe das Vertrauen in die Durchsetzungsfähigkeit des Rechtsstaates.

Fünf-Länder-Pakt

Am Rande der Konferenz haben die fünf Länder Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland eine Vereinbarung zur gemeinsamen Bekämpfung von Intensivtätern unterzeichnet. Schon im März hatte es eine länderübergreifende Großkontrolle gegeben. „Insbesondere schwere Straftaten im öffentlichen Raum oder örtliche Brennpunkte können das Sicherheitsempfinden der Bürger beeinträchtigen“, erläuterte Strobl. Mehr Kooperation soll es bei der Entwicklung der Kriminaltechnik geben. Sein hessischer Kollege Peter Beuth (CDU) verwies auf die „guten Erfolge“ bei der gemeinsamen Bekämpfung der Wohnungseinbrüche.

Strobl bewertete die dreitägige Innenministerkonferenz als Erfolg. „Wir haben viele Einigungen in wichtigen Punkten erreicht“, zeigte er sich mit den Ergebnissen zufrieden. Dabei gehe es ihm nicht nur um die eigenen Initiativen aus Baden-Württemberg, sondern zum Beispiel auch um die Bekämpfung der Messerangriffe. Die Konferenz hat beschlossen, dass die Bundesländer in Zukunft leichter Zonen festlegen können, in denen das Mitführen von Messern und anderen Waffen generell verboten ist – zum Beispiel vor Schulen und in Bahnhöfen oder Fußgängerzonen.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.06.2019