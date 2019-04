Entweder Harder-Kühnel oder Ärger

Berlin.Vor der entscheidenden Abstimmung am Donnerstag über das Amt der sechsten Bundestagsvizepräsidentin winkt die AfD mit Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot, das ist ihre Kandidatin Mariana Harder-Kühnel, eine moderat auftretende Juristin. Die Peitsche besteht in der Drohung, das Arbeiten im Bundestag für alle sehr ungemütlich zu machen, falls Harder-Kühnel durchfallen sollte. AfD-Fraktionsgeschäftsführer Bernd Baumann hat bereits angekündigt, dass man dann in jeder Sitzungswoche einen neuen Wahlgang mit neuen Kandidaten auf die Tagesordnung setzen werde.

Es gibt noch weitere Folterinstrumente. So werden Reden zu später Stunde bisher meist schriftlich zu Protokoll gegeben, damit alle Abgeordneten vor Mitternacht nach Hause gehen können. Das, so die Drohung, müsse man nicht mehr mitmachen. Außerdem prüft die Partei eine Verfassungsklage. Zwar sei jeder Abgeordnete bei seiner Stimmabgabe frei, heißt es seitens der AfD. Doch könne er geltendes Recht auch nicht einfach ignorieren. Nach der Geschäftsordnung des Bundestages steht jeder Fraktion einer der sechs Vizepräsidentenposten zu. Jedoch muss der Betreffende geheim gewählt werden. Daran scheiterte der erste AfD-Kandidat Albrecht Glaser drei Mal. Auch, weil er die Religionsfreiheit für Muslime in Frage gestellt hatte.

Mehrere Gespräche

Harder-Kühnel hat ebenfalls schon zwei gescheiterte Versuche hinter sich; der dritte Anlauf ist der letzte. Gegen sie liegen ähnliche Bedenken wie gegen Glaser jedoch nicht vor. Die 44-jährige Juristin aus Gelnhausen (Hessen) hat in den letzten Wochen allen Parteien angeboten, sich vorzustellen, infolge gab es außer bei den Linken Gespräche in kleineren Runden. „Es war ein bisschen wie in der Prüfung“, schilderte Harder-Kühnel diese Treffen. „Die hatten sich gut über mich informiert und wollten wissen, wie ich ticke.“

Harder-Kühnel trat der AfD 2013 bei, ihr Motiv: die mangelnde Integration vieler Ausländer, auch die Angst um ihre drei Töchter. Irgendeine Art von Rassismus oder Nazi-Verherrlichung ist bei ihr nicht auszumachen. Sie gehört keinem Flügel der Partei an. Nach ihrem juristischen Staatsexamen arbeitete sie unter anderem bei der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Ernst&Young. Als Vizepräsidentin werde sie bei Verstößen gegen die Geschäftsordnung neutral sein, kündigt sie an.

Seit Beginn der Legislaturperiode ist sie schon Schriftführerin, gehört also zur Sitzungsleitung des Bundestages. Möglich, dass es am Donnerstag klappt. Die Unions-Fraktionsführung zum Beispiel will gegenüber ihren Abgeordneten deutlich machen, dass man gegen die Kandidatin nichts hat. Und FDP-Fraktionschef Christian Lindner hat schon öffentlich erklärt, dass er Harder-Kühnel wählen will, auch um der AfD keine weitere Gelegenheit zu geben, sich als „Märtyrer“ zu präsentieren.

