Erdogan auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen

Einheimische Wahlbeobachter melden am Wahltag Unregelmäßigkeiten, die CHP beklagt Manipulationen. Internationale Wahlbeobachter bilanzieren, die Opposition habe wegen des Ausnahmezustands und der medialen Übermacht Erdogans schlechtere Chancen gehabt. Erdogan hat sich aber schon am Sonntagabend zum Sieger erklärt, nach dem vorläufigen inoffiziellen Ergebnis kommt er auf 52,6 Prozent der Stimmen. Der Chef der Wahlkommission tut es ihm kurz darauf gleich.

Anhänger Inces warten am Wahlabend ungeduldig auf einen Auftritt des Kandidaten, viele dürften trotz des Ausnahmezustands bereit dazu gewesen sein, auf die Straße zu gehen. Sie haben die Wahlen als letzte Chance gesehen, eine „Ein-Mann-Herrschaft“ zu verhindern.

Ince tritt aber erst gestern Mittag bei einer Pressekonferenz in der CHP-Zentrale in Ankara wieder auf. Er erklärt, die Wahlen seien zwar unfair gewesen – verloren habe er sie mit fast elf Millionen Stimmen Differenz zu Erdogan aber trotzdem. „Haben sie Stimmen gestohlen? Ja, bestimmt haben sie das. Aber haben sie zehn Millionen Stimmen gestohlen? Nein. Und ich erkenne das Wahlergebnis an.“

Erdogan hat spätestens damit sein wichtigstes Projekt durchgebracht: Die Einführung seines Präsidialsystems ist mit den Wahlen abgeschlossen, und der überaus mächtige Präsident heißt Erdogan. Dem nicht genug, seine AKP ist bei der zeitgleichen Parlamentswahl zwar abgestraft worden und hätte allein keine Mehrheit mehr. Sie ist aber ein Parteienbündnis mit der ultranationalistischen MHP eingegangen, und die Allianz hat weit mehr als die Hälfte der Parlamentssitze.

Erdogan ist jetzt Staats- und Regierungschef, er kann per Dekret regieren. Nur eine Mehrheit der Opposition im Parlament hätte ihm reinfunken können. Erdogan nennt das neue System eine „demokratische Revolution“. Die Türkei-Berichterstatterin des EU-Parlaments, Kati Piri, sieht das – stellvertretend für viele in Europa – anders. Auf Twitter schreibt sie gestern mit Blick auf Erdogans Wahlsieg: „Das letzte Hindernis zur Einführung eines hochgradig undemokratischen Präsidialsystems ist jetzt beseitigt worden. Eines Systems, das absolut unvereinbar mit EU-Beitrittsgesprächen ist.“

Erste Gratulanten

Interessant ist auch die Riege der Staats- und Regierungschefs, die zu den ersten Gratulanten Erdogans gehören: Glückwünsche nach Ankara kabeln unter anderem Viktor Orbán aus Ungarn, Wladimir Putin aus Russland, Hassan Ruhani aus dem Iran, Alexander Lukaschenko aus Weißrussland und Nicolás Maduro aus Venezuela – aus westlicher Sicht allesamt keine Vorzeigedemokraten. Das Verhältnis zu Deutschland bleibt für Erdogan auch nach seiner Wiederwahl eine Baustelle. Unvergessen sind seine Nazi-Vergleiche vom vergangenen Jahr. Wahrscheinlich ist, dass Erdogans Regierung sich weiter um Entspannung bemüht, schon allein im Interesse der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Eine erneute Belastung dürfte bevorstehen, sollte Erdogan sich mit einem Auftritt in Deutschland bei seinen Wählern dort bedanken wollen, die ihn stärker als die in der Türkei gestützt haben. Und womöglich steht bald ein Besuch Erdogans an.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte kürzlich, schon vor einiger Zeit hätten sowohl Merkel als auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Erdogan mitgeteilt, dass sie „sehr glücklich wären, ihn in Deutschland zu empfangen“. Wegen der Wahlen in der Türkei seien die Pläne dann erstmal auf Eis gelegt worden. Bei einem Deutschland-Besuch Cavusoglus im Mai habe Merkel ihn dann gebeten, folgende Botschaft an Erdogan zu übermitteln: „Wir freuen uns auf seinen Besuch nach den Wahlen.“

Die Opposition hat sich dieses Mal große Hoffnungen gemacht. Warum Erdogan trotzdem gewinnen konnte, darauf gibt womöglich eine von der Mercator-Stiftung geförderte Umfrage des Center for American Progress (CAP) kurz vor der Wahl Hinweise. Fast zwei Drittel der Befragten sahen in Erdogan jenen „starken Anführer“, als den er sich selber stets darstellt. „Gute Ideen für die Wirtschaft“ billigte dem Präsidenten zwar nur jeder Zweite zu – aber das war immer noch deutlich mehr als bei den jeweiligen Herausforderern.

Wirtschaftliche Unsicherheiten

Zwar sind Preise für Grundnahrungsmittel deutlich gestiegen, die Inflation liegt bei mehr als zwölf Prozent und die Lira verliert an Wert. Dennoch haben viele Türken nicht vergessen, wie sich das Land seit dem Antritt der AKP entwickelt hat: Im ersten Erdogan-Jahrzehnt verdreifachte sich das statistische Pro-Kopf-Einkommen. Erdogan verwies im Wahlkampf immer wieder auf mangelnde Regierungserfahrung der CHP, der er die Fähigkeit absprach, Probleme zu lösen. Oder, wie er sagte: „Würden Sie einem Lehrling Ihren Laden anvertrauen?“

Ungewiss ist, ob Erdogan den Laden am Laufen halten kann. „Vor dem Hintergrund immenser geopolitischer und ökonomischer Unsicherheiten haben sich die Türken in den gestrigen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen ihres Landes für das Bewährte entschieden: für den vermeintlich „starken Mann“, analysiert etwa die Landesbank Baden-Württemberg. „Dass Erdogan zu großen Teilen exakt diese Unsicherheiten mitverantwortet, haben die Wählerinnen und Wähler in der Mehrzahl ausgeblendet.“ Das Fazit der Analysten: „Gewonnen ist für die Türkei mit der Wahl nichts.“

Erdogan teilt diese Meinung naturgemäß keineswegs. Bei seiner Balkonrede in Ankara sagt er: „Meine Brüder, die Gewinner dieser Wahl sind die Demokratie, der Wille des Volkes und das Volk höchstpersönlich. Der Gewinner dieser Wahl ist jeder einzelne unserer 81 Millionen Bürger.“

Dienstag, 26.06.2018

