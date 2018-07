Erdogan: Israel «rassistischster Staat der Welt»

Anzeige

Istanbul (dpa) - Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel als den «zionistischsten, faschistischsten und rassistischsten Staat der Welt» bezeichnet.

«Der Geist Hitlers, der die Welt in eine Katastrophe geführt hat, ist bei manchen israelischen Autoritäten wieder auferstanden», sagte Erdogan am Dienstag vor der Fraktion seiner islamisch-konservativen AKP in Ankara. Die Zuhörer skandierten: «Nieder mit Israel».

Hintergrund der Äußerungen Erdogans ist das «Nationalitätsgesetz», das Israel vergangene Woche verabschiedet hat. Erdogan sagte, die Regelung habe «die wahre Absicht dieses Landes offenbart».