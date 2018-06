Erdogan und AKP führen nach ersten Teilergebnissen

Anzeige

Anadolu ist die einzige offizielle Quelle für Teilergebnisse. Sollte Erdogan am Sonntag die absolute mehrheit verlieren, müsste er am 8. Juli gegen den Zweitplatzierten in die Stichwahl.

Bei der Parlamentswahl waren am frühen Abend erst gut 12,5 Prozent der Stimmen ausgezählt. Nach diesen Teilergebnissen lag das von Erdogans islamisch-konservativer AKP geführte Regierungsbündnis mit 64,74 Prozent der Stimmen vorne. Auf Platz zwei kam demnach mit 25,57 Prozent das Oppositionsbündnis, dem unter anderem die Mitte-Links-Partei CHP angehört.

Die pro-kurdische HDP würde diesen Teilergebnissen zufolge mit 7,44 Prozent die Zehn-Prozent-Hürde verfehlen. Auch hier schrumpfte allerdings das AKP-Lager, während die Oppositionsparteien zulegten.

Ince hatte seine Anhänger nach Schließung der Wahllokale aufgerufen, sich nicht von zunächst oftmals hohen Teilergebnissen von Anadolu für Erdogan «in die Irre führen» zu lassen. Experten bemängelten, dass dadurch Wahlbeobachter der Opposition bei der Auszählung der Stimmen entmutigt würden und womöglich frühzeitig nach Hause gingen. Ince forderte Wahlbeobachter dazu auf, unbedingt bis zum Vorliegen der unterschriebenen Ergebnisprotokolle an den Urnen zu bleiben.

Zahlen und Fakten zur Türkei: Einwohner: rund 81 Millionen; knapp 40 Prozent unter 25 Jahre alt (in Deutschland etwa 24 Prozent) Lebenserwartung: Jungen 75,3 Jahre (Deutschland 78,3), Mädchen 80,7 Jahre (Deutschland 83,2) Fläche: etwa 800.000 qkm - mehr als doppelt so groß wie Deutschland Hauptstadt: Ankara (rund 5,5 Millionen Einwohner) Staatsoberhaupt: Präsident Recep Tayyip Erdogan, seit August 2014 Religion: fast 100 Prozent Muslime, mehrheitlich Sunniten Jugendarbeitslosigkeit: 19 Prozent (Deutschland 6,0 Prozent)