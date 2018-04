Erdogan und Putin preisen Atomenergie

Anzeige

Ankara.Der russische Präsident Wladimir Putin und sein türkischer Amtskollege Recep Tayyip Erdogan haben den Startschuss für den Bau des ersten Atomkraftwerks in der Türkei gegeben. Die beiden Präsidenten wohnten per Videoschalte aus Ankara dem Baubeginn in der südtürkischen Provinz Mersin bei. Erdogan sprach von einem „historischen“ Moment in den bilateralen Beziehungen. Putin sagte: „Heute wohnen wir nicht nur dem Bau des ersten türkischen Atomkraftwerkes bei, sondern wir schaffen auch die Grundlage für die Atomindustrie in der Türkei. Wir gründen eine neue Branche.“

Das Atomkraftwerk Akkuyu soll 2023 in Betrieb gehen. Es soll mehr als zehn Prozent des Energiebedarfs des Nato-Partners Türkei abdecken. Federführend bei der Errichtung des Kraftwerks an der Mittelmeerküste ist der staatliche russische Konzern Rosatom. Die Baukosten werden auf 20 Milliarden Dollar (16,2 Milliarden Euro) geschätzt. Bereits im April 2015 war der Grundstein gelegt worden. Erdogan würdigte Atomkraft als „saubere Energiequelle“.

Es ist Putins erster Auslandsbesuch seit seiner Wiederwahl. Erdogan hat sich angesichts wachsender Spannungen mit dem Westen zunehmend Moskau zugewandt. Nach russischen Angaben trafen Erdogan und Putin sich im vergangenen Jahr acht mal, mehr als 20 mal telefonierten sie.