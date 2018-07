Erfolgreiche Augen-OP

Anzeige

Berlin.Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (Bild) hat sich einer Augenoperation unterzogen. Wie eine Sprecherin des Bundespräsidialamtes gestern sagte, wurde der Eingriff am Dienstag in einem Bremer Krankenhaus vorgenommen. Steinmeier gehe es gut. Er habe inzwischen das Krankenhaus in Bremen verlassen und sei auf dem Weg nach Berlin, hieß es am Mittag. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Nach Darstellung der Zeitung wurde der Bundespräsident bereits früher wegen eines Augenleidens behandelt. dpa (Bild: dpa)