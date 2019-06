Ergeben Klimakonferenzen noch Sinn?

Internationale Konferenzen gibt es zuhauf. Nicht immer bringen Gipfeltreffen konkrete Ergebnisse, häufig werden diese dann nicht umgesetzt. Im Dezember steht ein Klimagipfel in Chile an. Schwerpunkt wird die Reduzierung der Treibhausgase sein. Schon in Paris wurden vor einigen Jahren konkrete Ziele festgesetzt, die nicht alle Staaten einhalten. Wie sinnvoll sind also internationale Klimagipfel?

Der Klimaschutz ist zum wichtigsten politischen Thema geworden. Dazu haben auch die Schüler beigetragen, die unter dem Motto „Fridays for Future“ auf die Straße gehen. Sie berufen sich auf Experten, die radikale Maßnahmen verlangen, damit die Welt – wie wir sie kennen – nicht untergeht. Dies kann nur funktionieren, wenn die Nationalstaaten ihre Hausaufgaben machen.

Der Druck auf diese ist aber gewachsen, seitdem sie sich 2015 auf der internationalen Klimakonferenz in Paris dazu verpflichtet haben, ihre Treibhausgasemissionen zu verringern. Und 2018 wurde in Kattowitz festgelegt, wie dies umgesetzt werden soll. Wer sich diesen Zielen widersetzt, steht weltweit am Pranger. Wie zum Beispiel US-Präsident Donald Trump, der ja sogar bestreitet, dass es den Klimawandel überhaupt gibt.

Der Kampf gegen CO2 muss auf internationaler Ebene ablaufen, weil der Klimawandel nicht vor den Grenzen halt macht. Deshalb brauchen wir die Klimakonferenzen. Dort müssen die Schritte aufeinander abgestimmt werden. Wer meint, er könne sich aus der Verantwortung stehlen, wird damit auf Dauer nicht durchkommen, denn die Beschlüsse der Klimagipfel verschwinden nicht in den Schubladen. Deshalb bekommt jetzt auch Angela Merkel Probleme, weil sie einst PR-mäßig als große Klima-Kanzlerin durchs Polarmeer schipperte, ihre Umweltpolitik sich aber im Rückblick so konsistent wie schmelzendes Eis erwiesen hat.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019