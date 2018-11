„Erinnerung als Schutz für Bürger“

Herr Blume, was sind für Sie bleibende Lehren der Novemberpogrome?

Michael Blume: Antisemitismus baut auf dem Glauben an eine Weltverschwörung von Juden und Nichtjuden auf. Deswegen richtet er sich immer auch gegen den Rechtsstaat, die Medien und die Demokratie. Mit der sogenannten Reichspogromnacht war Deutschland endgültig in eine menschenverachtende Tyrannei umgekippt, es gab kein Halten mehr. Die Lehre ist: Wer Gewalt gegen eine religiöse Minderheit duldet oder gar fördert, stürzt erst die Minderheit und dann das ganze Staatswesen ins Verderben. Deswegen dient die Erinnerung an diese Pogrome letztlich dem Schutz unseres heutigen Rechtsstaates und aller Bürgerinnen und Bürger.

Sehen Sie heute ein gesellschaftliches Umfeld, das antisemitische Taten wieder begünstigt?

Blume: Ja, ich sehe weltweit vor allem den Einfluss neuer Medien. Nach der Einführung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert hatten wir schon einmal ein Aufbrechen von Verschwörungsglauben gegen Juden, vermeintliche Hexen, andersglaubende Christen und schließlich gar den Dreißigjährigen Krieg. Die Nazis verdankten ihren Aufstieg nicht zuletzt dem massiven Einsatz elektronischer Medien wie dem Radio. Heute radikalisieren sich sehr viele Menschen über Internet und erheben wieder die gleichen Verschwörungsmythen.

Wo setzen Sie als Antisemitismusbeauftragter konkret an?

Blume: Einerseits bin ich im ganzen Land als Aufklärer unterwegs. Am Samstag spreche ich in der Mannheimer Synagoge, kommende Woche beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Im nächsten Jahr will der Landtag einen Antisemitismusbericht mit konkreten Handlungsempfehlungen. Wir werden das erste Bundesland sein, das den Antisemitismus breit auf die Hörner nimmt.

Das Interview führte Peter Reinhardt

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018