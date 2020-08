Erinnerung an Mauerbau vor 59 Jahren

Berlin.Am 59. Jahrestag des Mauerbaus ist in Berlin der Opfer der deutschen Teilung gedacht worden. Bei einem zentralen Gedenken in der Mauer-Gedenkstätte an der Bernauer Straße legten am Donnerstag Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) Kränze am Denkmal nieder (Bild). Auch die Mutter von Chris Gueffroy, des letzten erschossenen DDR-Flüchtlings, Karin Gueffroy, kam zu dem Gedenken auf dem früheren Todesstreifen. Wegen der Corona-Pandemie durften laut Mauer-Stiftung in diesem Jahr nur 20 Gäste kommen. Grütters betonte, die Opfer der Teilung würden niemals vergessen. Die Mauer sei das Symbol für ein tödliches Grenzregime gewesen. Am 13. August 1961 hatte der Bau der Mauer begonnen. Am 9. November 1989 fiel sie. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020