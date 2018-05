„Erklärung 2018“ will Anhörung

Anzeige

Berlin.Die Initiatoren der „Erklärung 2018“ gegen eine liberale Flüchtlingspolitik in Deutschland rechnen mit einer baldigen öffentlichen Anhörung in Bundestag. Das sagte die frühere DDR-Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld gestern in Berlin. Sie hatte am Mittwoch zusammen mit dem Publizisten Henryk M. Broder mehr als 165 000 Unterschriften an den Vorsitzenden des Petitionsausschusses, Marian Wendt (CDU), übergeben.

Nun müssen nach Lengfelds Angaben mindestens 50 000 Unterstützer gegenüber dem Petitionsausschuss ihre Unterschrift bestätigen.

Nach Angaben des Ausschusses handelte es sich allerdings nur um eine „symbolische“ Übergabe. Lengsfeld habe mündlich auf die betreffende Internetseite verwiesen und eine mehrseitige Begründung übergeben. Nun müsse die Petition noch den Vorschriften entsprechend übermittelt werden. Dies habe Lengsfeld zugesagt.