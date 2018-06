Erleichterungbei May

Anzeige

Noch gestern Morgen hatte es so ausgesehen, als würde May eine Niederlage einfahren, als ein parlamentarischer Unterstaatssekretär zurücktrat, um sich gegen die Regierung stellen zu können. Dennoch ist die Gefahr für die Premierministerin und ihren Brexit-Kurs nicht ganz ausgestanden. Heute stehen weitere Abstimmungen an, unter anderem darüber, ob Großbritannien die Mitgliedschaft in einer Zollunion mit der EU und dem Europäischen Binnenmarkt anstreben sollte. dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.06.2018