Ermittler: Separatisten schossen

Kiew/Moskau.Brennende Flugzeugtrümmer und tote Passagiere, noch angeschnallt in ihren Sitzen – es sind tragische Bilder, die sich am 17. Juli 2014 in der Ostukraine bieten. In der Ortschaft Grabowo stürzt ein malaysisches Flugzeug mit 298 Menschen auf die Erde – abgeschossen über dem Kriegsgebiet Donbass. So weit herrscht Einigkeit über die Katastrophe. Doch auch fünf Jahre nach der Katastrophe bleiben viele Fragen zur MH17-Tragödie offen.

Eine internationale Untersuchungskommission in den Niederlanden sieht inzwischen erdrückende Beweise für eine Schuld der aus Russland unterstützten Separatisten. Vier Verdächtige, drei Russen und ein Ukrainer, benannten Ermittler im Juni. Sie sollen gemeinsam für den Abschuss der Maschine mit einer Rakete russischer Bauart vom Luftabwehrsystem Buk verantwortlich sein. Gegen sie beginnt am 9. März 2020 der Prozess in den Niederlanden.

Russland weist bis heute jede Verantwortung zurück. Eine Überstellung müssen die wegen 298-fachen Mordes Verdächtigten deshalb nicht befürchten. Russland hat immer wieder andere Versionen gestreut. Lange hieß es, ein Flugzeug könne die MH17 abgeschossen haben. Ein nach Russland geflüchteter ukrainischer Zeuge nannte sogar den Namen eines ukrainischen Piloten, der mit einem Kampfjet Suchoi Su-25 die Maschine abgeschossen haben soll. Einen Befreiungsschlag versuchte das russische Verteidigungsministerium auch mit einem angeblichen Nachweis, die von internationalen Ermittlern präsentierten Reste des Raketenantriebs trügen eine ukrainische Kennnummer. Die Ukraine wies das zurück. Beweise dafür gibt es nicht. Für Russland waren die Folgen des Abschusses verheerend. Der regionale Konflikt erhielt erstmals durch die vielen getöteten Ausländer eine internationale Dimension. Nach dem Abschuss der Boeing folgten harte Sanktionen.

Die Krise in der Ukraine zwischen der neuen prowestlichen Führung und den prorussischen Separatisten war 2014 nach dem Sturz des moskaufreundlichen Präsidenten Viktor Janukowitsch eskaliert. Im März stimmte die ukrainische Krim für einen Beitritt zu Russland, Separatisten in Donezk und Lugansk sagten sich im Mai von Kiew los. Am Mittwochabend haben die Konfliktparteien unter Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) eine neue unbefristete Waffenruhe vereinbart. Der Waffenstillstand soll ab kommenden Sonntag gelten.

Abgehörte Gespräche als Beweis

Für die Kommission in den Niederlanden ist der Fall klar: Die Maschine auf dem Weg von Amsterdam nach Kuala Lumpur sei vom Separatistengebiet aus abgeschossen worden. Die Ermittler präsentierten auch Protokolle abgehörter Funkgespräche. Das private britische Enthüllungsteam Bellingcat recherchierte, dass das Buk-System von der 53. Brigade der russischen Luftabwehr von Kursk in den Donbass transportiert worden sei. Am Abend vor dem Abschuss der Boeing zeigte das ukrainische Militärfernsehen Verteidigungsminister Waleri Geletej bei der Inspektion einer einsatzbereiten Buk-Einheit – im Kriegsgebiet. Schon drei Wochen vor dem Abschuss der MH17 meldeten russische Staatsmedien, die Separatisten hätten einen Stützpunkt der ukrainischen Luftabwehr in Donezk besetzt und ein Buk-System erbeutet. Das Verteidigungsministerium in Kiew wies das zwar zurück. Am Tag nach dem Abschuss gestand der ukrainische Geheimdienst SBU aber ein, von einem Buk-System bei den Separatisten gewusst zu haben.

