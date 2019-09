Ermittlungen werden ausgeweitet

Karlsruhe.Der Generalbundesanwalt in Karlsruhe hat ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Hauptverdächtigen im Mordfall Lübcke übernommen. Dabei geht es um den Mordversuch an einem irakischen Asylbewerber Anfang 2016 im nordhessischen Lohfelden (Kreis Kassel), wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Bislang hatte die Staatsanwaltschaft Kassel in dem Fall gegen Stephan E. ermittelt. Dieser soll dem Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen und ihn dabei schwer verletzt haben.

Vorwurf: Mordversuch

Die Bundesanwälte gehen von einem Mordversuch in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aus. Stephan E. soll heimtückisch und aus niederen Beweggründen gehandelt haben. Grund soll seine rechtsextremistische Weltanschauung gewesen sein, was die Übernahme der Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft ermögliche.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hatte Ende Juli mitgeteilt, dass sie in dem Fall zunächst von versuchtem Totschlag ausgehe. Ein damals 22 Jahre alter Asylbewerber war den Ermittlungen zufolge am 6. Januar 2016 auf dem Weg von der Erstaufnahmeeinrichtung Lohfelden zu einer Tankstelle hinterrücks angegriffen worden. Der Täter sei auf einem Fahrrad unterwegs gewesen. Das Opfer habe eine schwere Schnittverletzung an der rechten Schulter erlitten. Der Radfahrer habe seine Fahrt anschließend fortgesetzt. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft musste der Asylbewerber nach dem Messerangriff intensivmedizinisch behandelt werden. Das Verbrechen war jahrelang ungelöst. Im Zuge der Ermittlungen im Mordfall Lübcke fiel der Verdacht auf Stephan E.

Nach „Spiegel“-Informationen hat Stephan E. in seinem inzwischen zurückgezogenen Geständnis eingeräumt, am Tattag in der Nähe der Asylbewerberunterkunft einen verbalen Streit mit jemandem gehabt zu haben, den er für einen Flüchtling hielt. Die Bundesanwaltschaft wertet nach „Spiegel“-Angaben als Indiz, dass der Tatort und das Wohnhaus von Stephan E. nur 2,5 Kilometern auseinander liegen. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019