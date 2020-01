Ermittlungen zu Missbrauch eingestellt

München.Knapp anderthalb Jahre nach der Veröffentlichung der großen Missbrauchsstudie der katholischen Kirche haben die Behörden in Bayern in keinem einzigen Fall Anklage erhoben. Fast alle Ermittlungen gegen verdächtige Kirchenleute wurden mittlerweile eingestellt, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den drei Generalstaatsanwaltschaften im Freistaat ergab. Opfervertreter kritisierten daraufhin eine „innerkirchliche Schweigekultur“. Der Kriminologe Christian Pfeifer nannte die einstige Ankündigung von Kardinal Reinhard Marx, alle Informationen an die Staatsanwaltschaften zu geben, eine „Show“.

Die Gründe für die Einstellungen waren in der Regel Verjährung oder die Tatsache, dass es nicht für einen hinreichenden Tatverdacht reichte. 124 von 312 namentlich bekannten Beschuldigten waren bereits tot. Vier Ermittlungen laufen in Bayern noch, einige wenige Fälle wurden an Staatsanwaltschaften außerhalb des Freistaats weitergeleitet. Alle anderen wurden zu den Akten gelegt.

Kriminologe Pfeiffer zeigte sich davon nicht überrascht. „Es war doch von vornherein klar, dass die Ermittlungen fast durchweg eingestellt werden müssen. Die Staatsanwaltschaften hatten schon wegen der Verjährungsfristen kaum eine Chance, noch irgendwelche dieser alten Fälle zur Anklage zu bringen“, sagte er. Für die Kirche sei die der Studie folgende Ankündigung von Kardinal Marx, alles an die Staatsanwaltschaften zu geben, kein Risiko gewesen. „Das war eine große Geste, die die Menschen erstmal beruhigen sollte. Das war alles nur Show – mehr nicht.“

Der Sprecher der Missbrauchsopfer-Initiative „Eckiger Tisch“, Matthias Katsch, kritisiert eine „Schweigekultur“ innerhalb der katholischen Kirche. „Die Tatsache, dass niemand für die zahllosen Verbrechen von Priestern und ihren bischöflichen Beschützern an Kindern und Jugendlichen juristisch belangt werden wird, ist schwer erträglich“, sagte er am Sonntag.

Verantwortlich dafür sei „eine innerkirchliche Schweigekultur in Verbindung mit den fatalen Verjährungsregeln der Vergangenheit“, kritisierte Katsch. „Umso wichtiger ist heute eine unabhängige Aufarbeitung, die diese Taten so weit wie möglich aufklärt und den Opfern die Gelegenheit zur vertraulichen Anhörung gibt.“

Die Deutsche Bischofskonferenz wollte das Ergebnis nicht kommentieren. Und deutschlandweite Zahlen lägen ihr dazu nicht vor. In den Bundesländern wird nicht einheitlich erhoben, wie viele Ermittlungsverfahren nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie laufen oder abgeschlossen sind.

Für die Studie, die im Herbst 2018 veröffentlicht wurde, waren deutschlandweit mehr als 38 000 Akten aus den Jahren 1946 bis 2014 untersucht worden. Danach wurden mindestens 3677 Minderjährige von 1670 Klerikern missbraucht. dpa

