Erneut Demonstrationen

Landau.Auch nach dem Urteil im Kandel-Mordprozess von achteinhalb Jahren Haft für den Angeklagten kehrt in dem Fall keine Ruhe ein. Für heute seien in Landau drei Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Richterspruch angekündigt, sagte gestern eine Stadt-Sprecherin. Demnach will eine Gruppierung unter dem Motto „Gegen das Skandalurteil“ vom Rathausplatz zum Landgericht ziehen. Angemeldet für die Kundgebung seien maximal 100 Teilnehmer.

Ebenfalls auf dem Rathausplatz will der Studierendenausschuss Landau unter dem Motto „Gegen Rassismus, für eine unabhängige Justiz“ demonstrieren. Als dritte Veranstaltung ist ein Friedensgebet in der Stiftskirche angekündigt. Die Polizei will die Gruppen auseinanderhalten und Präsenz zeigen. dpa

