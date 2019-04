Erneut tödlicher Angriff auf Synagoge

Washington/Tel Aviv.Sechs Monate nach einem rechtsradikal motivierten Angriff auf eine Synagoge in Pittsburgh hat ein Mann in einem jüdischen Gotteshaus in Kalifornien das Feuer eröffnet und eine Frau getötet. Drei weitere Menschen – darunter der Rabbiner – seien am Samstag verletzt worden, sagte der Sheriff im San Diego County, Bill Gore. Der mit einem Gewehr bewaffnete Angreifer sei am letzten Tag des jüdischen Pessachfestes in die Synagoge der orthodoxen Chabad-Bewegung in Poway nördlich der Stadt San Diego eingedrungen.

Nach dem Angriff verurteilte Donald Trump „das Übel des Antisemitismus und des Hasses“ auf das Schärfste. Der US-Präsident und Poways Bürgermeister Steve Vaus sprachen von einem „Hassverbrechen“. Der mutmaßliche Schütze wurde festgenommen. San Diegos Polizeichef David Nisleit sagte, es handele sich um einen weißen, nicht vorbestraften 19-Jährigen aus San Diego. Vaus sagte dem Sender CNN, er gehe davon aus, dass der Angreifer „Hass auf unsere jüdische Gemeinschaft“ gepflegt und gezielt eine Synagoge ins Visier genommen habe.

Sheriff Gore sagte, man prüfe, ob eine im Internet veröffentlichte Hetzschrift, die unter dem Namen des Festgenommenen verfasst wurde, authentisch sei. In dem antisemitischen Pamphlet schreibt der Autor, er sei von Brenton Tarrant inspiriert worden, dem mutmaßlichen Attentäter im neuseeländischen Christchurch. Der Autor bekennt sich auch zu einem bislang nicht aufgeklärten Brandanschlag auf eine Moschee im kalifornischen Escondido. Außerdem nennt er als weitere Quellen der Inspiration Adolf Hitler sowie den mutmaßlichen Angreifer auf die Synagoge in Pittsburgh.

Hassverbrechen nehmen zu

Israel verurteilte den Anschlag auf die Synagoge in Kalifornien scharf. Nach jüngsten Statistiken der Bundespolizei FBI haben Hassverbrechen in den USA 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent zugenommen. 2017 registrierten die Behörden 7175 solcher Verbrechen. 1679 davon wurden als religiös motiviert eingestuft. Von diesen richteten sich 58,1 Prozent gegen Juden, 18,7 Prozent gegen Muslime.

© Mannheimer Morgen, Montag, 29.04.2019