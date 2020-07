Erst Verlierer, dann Sieger?

Mannheim.Zum ersten Mal seit 1949 tritt bei einer Bundestagswahl im nächsten Jahr kein Amtsinhaber mit Kanzlerbonus an. SPD-Finanzminister Olaf Scholz will daraus Kapital schlagen und sozusagen als eine Art Ersatz-Vizekanzler im Wahlkampf punkten. Die Chancen, dass er Kanzlerkandidat wird, stehen gut. Dann könnte aus dem Verlierer im Rennen um den SPD-Vorsitz ein Sieger werden – aber nur, wenn er bei der Bundestagswahl nicht alles verpatzt.

Doch noch ist das Drehbuch „Bundestagswahl 2021“ nicht fertig. Angela Merkel hat fleißig mitgeschrieben. Sie wollte nicht nur das Ende ihre Kanzlerschaft frei bestimmen, sondern auch das Feld bestellt zurücklassen, damit nicht ihr Stellvertreter Olaf Scholz frech ins Kanzleramt einziehen kann. Als sich Merkels politische Ziehtochter Annegret Kramp-Karrenbauer im Dezember 2018 im Kampf um den CDU-Vorsitz durchsetzte, lief scheinbar alles nach Plan. Doch das Skript musste umgeschrieben werden. AKK wurde in ihrem Amt nicht glücklich und kündigte im Februar 2020 ihren Rücktritt als Parteivorsitzende und den Verzicht auf die Kanzlerkandidatur an.

SPD im Umfragekeller

Während in der CDU jetzt andere in AKKs Fußstapfen treten wollen, ist Merkel auf der politischen Bühne dank der Corona-Pandemie wieder omnipräsent. Nicht nur ihre eigenen Popularitätswerte nähern sich den alten Glanzzeiten an. Auch die Union profitiert vom Vertrauen, das die Wähler in die Kanzlerin setzen. Die CDU/CSU, die Anfang März im Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen auf blamable 26 Prozent gefallen war, erzielt nun mit 40 Prozent in der Sonntagsfrage fast schon Traumwerte. Aus der Verlierer-Partei ist in kurzer Zeit wieder eine mit Siegeswillen geworden.

Die SPD sitzt aber trotz der unbestritten guten Leistungen ihrer Ministerriege weiter im Umfrage-Keller fest. Gegenwärtig sind es lächerliche 15 Prozent. Scholz vertraut darauf, dass sich das Blatt wenden würde, wenn der Bundestagswahlkampf Fahrt aufnimmt und er als Kanzlerkandidat von seinem Bonus als Merkels Stellvertreter profitieren kann. In der Corona-Krise hat der Finanzminister schon eine gute Figur abgegeben und medienwirksam die Bazooka herausgeholt, um die Firmen vor der Pleite zu retten und ein sozialdemokratisches Konjunkturpaket mit Wumms durchgesetzt.

Dass Scholz überhaupt als Kanzlerkandidat im Gespräch ist, gehört zu den krassen Handlungswenden des Drehbuchs. In den Jahresrückblicken 2019 wurde der Sozialdemokrat noch als einer der größten Fehlbesetzungen verrissen. Im November war der Hanseat im Rennen um den Parteivorsitz gegen die zwei Nobodys Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans kläglich gescheitert. Nach dem Desaster war lange unklar, ob die Genossen noch in der Regierungskoalition bleiben würden, denn das linke Duo hatte einen brutalen Anti-Groko-Wahlkampf betrieben. Dass Scholz seine Ämter verlieren und auch als Kanzlerkandidat kein Thema mehr sein würde, galt als ziemlich wahrscheinlich.

Es ist anders gekommen – auch weil Scholz in der Corona-Krise den Sparkurs aufgegeben hat und das Geld mit vollen Händen ausgibt. Das gefällt dem linken Juso-Chef Kevin Kühnert, der deshalb nicht mit Lob geizt. Walter-Borjans bezeichnet Scholz inzwischen als „ernstzunehmende Option“ und schiebt per Interview hinterher: „Die immer mal wieder zu lesende These, dass Saskia Esken und ich uns gegen Olaf Scholz sträuben würden, ist großer Käse.“ Was für eine verrückte Story!

Die große Frage angesichts der miesen Umfragewerte lautet aber: Braucht eine solche Partei überhaupt einen Kanzlerkandidaten, die SPD liegt ja sogar hinter den Grünen? Walter-Borjans meinte kurz vor seiner Wahl zum SPD-Chef, als die Zahlen auch nicht besser waren, die Partei solle lieber einen „Spitzenkandidaten“ aufstellen. Davon ist jetzt keine Rede mehr.

Vorgänger waren chancenlos

Scholz kann sich also große Hoffnungen machen, dass die SPD ihn zum Kanzlerkandidaten küren werde. Arbeitsminister Hubertus Heil oder SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich gelten nicht als ernstzunehmende Konkurrenten. Esken und Walter-Borjans wissen selbst, dass sie dafür nicht das Zeug haben. Und immerhin ist die SPD aus Schaden klug geworden und will diesmal keine Mitgliederbefragung durchführen.

Scholz’ Selbstvertrauen ist groß, er traut sich zu, dass die SPD mit ihm zum Höhenflug ansetzen kann. Ob er davon auch die Genossen überzeugen kann? Seine Vorgänger Frank-Walter Steinmeier und Peer Steinbrück gingen von vornherein nur als Zählkandidaten ins Rennen. Und Martin Schulz erzeugte zunächst eine unglaubliche Euphorie, landete am Ende aber bei 20,5 Prozent – dem bisher schlechtesten Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Alle drei traten allerdings gegen die ewige Kanzlerin an. Wenn Scholz ohne Merkel als Gegnerin mieser abschneiden würde, müsste seine Rolle im Drehbuch wieder umgeschrieben werden.

