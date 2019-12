Erste Streikbrecher attackiert – in Paris liegen die Nerven blank

Paris.Die Szene wurde vor ein paar Tagen vom Straßenrand aus gefilmt und zeigt, wie eine Tram im Süden von Paris außerplanmäßig zum Stehen kommt. Der Fahrer steigt aus und beginnt, die Kartons und eine Mülltonne wegzuräumen, die seine Kollegen auf die Schienen geworfen haben. Für sie ist es eine Gelegenheit, den Streikbrecher anzugreifen. „Schämst du dich nicht?“, rufen sie dem Mann zu. „Räum‘ das weg, du Hund!“ Die Pariser Verkehrsbetriebe RATP erklärten später, dass sie das Vorkommnis verurteilten, bei dem es sich aber um einen Einzelfall handele.

Im Internet zirkulieren allerdings ähnliche Videos, auf denen Fahrer am Steuer von Trams, Bussen oder Metrozügen von ihren streikenden Kollegen ausgebuht und beschimpft werden. Auf einem davon kann ein Bus nur mit Hilfe der Polizei aus dem Depot fahren. „Wie viel verdienst du dabei?“, rufen die umherstehenden Männer dem Fahrer zu. Von einigen Ausnahmen abgesehen stehen seit fast zwei Wochen die Pariser Metros, Vorortzüge und Busse still. Überall im Land fallen Züge und Flüge aus, auch Schulen bleiben teilweise geschlossen.

Proteste im ganzen Land

Gestern fand ein dritter Protesttag mit Demonstrationen im ganzen Land statt. Mit ihren Appellen zum Widerstand wollen mehrere Gewerkschaften die Rentenreform der Regierung verhindern, die plant, die bisherigen 42 verschiedenen Rentenkassen in ein einheitliches Punktesystem zu überführen. Jeder eingezahlte Euro soll künftig dieselben Ansprüche nach sich ziehen. Das Nachsehen hätten vor allem die Beamten durch eine veränderte Berechnungsgrundlage. Die Lehrer wehren sich heftig gegen diese Pläne, aber auch die Mitarbeiter der RATP und der Staatsbahn SNCF bangen um die Vorteile, die man ihnen zugesichert hatte.

Statt nur bis Anfang, Mitte 50 werden sie vielleicht deutlich länger arbeiten müssen. Die Regierung will längerfristig das reguläre Renteneintrittsalter von 62 auf 64 Jahre anheben; ein früherer Ruhestand ist dann nur noch mit Abschlägen möglich. Sie hat inzwischen mehrere Zugeständnisse gemacht, wie Ausnahmen für Polizisten und ein späteres Inkrafttreten der Reform, so dass viele der heutigen Arbeitnehmer gar nicht mehr betroffen wären.

Auch an der Regierung zehrt der Konflikt: Am Montag musste Rentenhochkommissar, Jean-Paul Delevoye, zurücktreten, weil er etliche Nebentätigkeiten, die teilweise ehrenamtlich und teilweise üppig bezahlten waren, nicht gemeldet hatte.

Stimmung könnte kippen

Noch immer gilt als unsicher, ob der Streik während der Weihnachtsferien und Feiertage fortgesetzt wird; spricht sich bisher eine Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen für den Widerstand gegen die Reform aus, so könnte die Stimmung kippen. In Paris wird diese spürbar angespannter: Die Menschen streiten sich um die verfügbaren Leihräder, drängeln sich an überfüllten Bus-Haltestellen. Beim Einfahren der fahrerlosen Metros kommt es teils zu brutalem Gerangel.

Deutliche Gehaltseinbußen

Die französische Verfassung sichert allen Arbeitnehmern – auch den Staatsdienern – das Recht auf Streik zu. Doch pro Tag wird den Teilnehmern an Protestaktionen ein Dreißigstel ihres Monatsgehalts abgezogen; manche Gewerkschaften haben Kassen eingerichtet, um diese Ausfälle abzufangen, oder starteten Sammelaktionen. Aber für die Streikenden, die davon nichts bekommen, schlägt sich ein dauerhafter Ausstand deutlich auf dem Gehaltszettel nieder.

„Irgendeiner wird immer einen blöden Kommentar ablassen, aber ich selbst weiß, warum ich wieder arbeite“, sagt eine Metrofahrerin im französischen Fernsehen, die anonym bleiben will. „Wenn die Rechnungen kommen, sind sie nicht da, um sie zu bezahlen.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.12.2019