Erzieherin Julia Hock: "Der Zusammenhalt im Kollegium ist stärker denn je"

Vor dem Coronavirus war ich in unserer Kindertagesstätte in einer heilpädagogischen Gruppe eingeteilt. Zusammen mit einer Kollegin betreue ich normalerweise acht zwei- bis sechsjährige Kinder mit Beeinträchtigung. Aktuell bieten wir eine Notbetreuung an. Da kommen täglich zwei bis drei Kinder. Die Eltern melden sie an und wir bemühen uns, dass das Kind an diesem Tag auch von dem Erzieher betreut wird, zu dem es eine besonders gute Beziehung hat.

Ich vermisse die Arbeit mit meiner Gruppen sehr. Wir haben den Job ja aus einem bestimmten Grund gewählt - nämlich um mit Kindern zusammenzuarbeiten -, und dieser fällt jetzt größtenteils weg. Die Kleinen versprühen eine so große Lebensfreude und bringen so viel Abwechslung in den Alltag. Das fehlt mir sehr. Doch mir fällt auch etwas Tolles auf: Der Zusammenhalt im Kollegium ist stärker denn je. jeb (Bild: Hock)

Julia Hock, 28, Erzieherin in Ludwigshafen

© Mannheimer Morgen, Sonntag, 29.03.2020