„Es braucht wachen, kritischen Journalismus“

Stuttgart.Ich bin eine große Anhängerin der Papierzeitung. Zwar habe ich auch Online-Ausgaben abonniert, aber morgens brauche ich einfach die klassische gedruckte Zeitung in der Hand, damit der Tag losgehen kann. Ich stelle diese emotionale Ebene meines Verhältnisses zum Medium Zeitung an den Anfang, weil mir das Ritual, morgens Zeitung zu lesen, aus mehreren Gründen wichtig ist. Es steht für mich auch ganz stark für freie Meinungsäußerung und das Ankommen in der deutschen Gesellschaft.

Mein Vater war schon in Deutschland, als ich, noch im anatolischen Teil der Türkei, Lesen und Schreiben lernte. Meine Mutter war Analphabetin. Im Alter von zwölf Jahren kam ich nach Deutschland, wo ich erst einmal die deutsche Sprache lernte. Als Jugendliche und junge Erwachsene markierte das Zeitunglesen den Beginn von aktiver Teilhabe und Zugehörigkeit. Die Lektüre der Tageszeitung ermöglichte mir den Zugang zu Informationen, auch zu wichtigen Diskursen in der Stadtgesellschaft: Ich begann mich zu engagieren in Vereinen. Mein politisches Interesse erwachte.

Manipulation von Debatten ist Gift

Ich gebe aber keineswegs aus sentimentalen Gründen ein Bekenntnis zum Medium Zeitung ab. Ich bin überzeugt: Eine offene, vielfältige Gesellschaft ist mehr denn je auf eine Instanz angewiesen, die mündigen Bürgerinnen und Bürgern eine gemeinsame Basis an Wissen und Informationen vermittelt. Ich wünsche mir eine breitgefächerte Zeitungslandschaft, die – in welcher Angebotsform auch immer – diese Aufgabe weiterhin erfüllen kann. Eine schwierige Herausforderung in Zeiten wachsender wirtschaftlicher Konzentration. Die Verlage stehen in der Verantwortung, sie durch Unabhängigkeit und innere Vielfalt der Redaktionen zu meistern.

Faktenchecks im weltweiten Netz werden heute als große Neuerung gepriesen, aber sie sind nur eine Reaktion darauf, dass die Debattenkultur im Internet und den sogenannten sozialen Medien teilweise vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist. „Fake News“, Filterblasen, Manipulation von Debatten durch Troll-Fabriken und Bot-Programme sind Gift für das gesellschaftliche Gespräch. Umso wertvoller ist das Angebot, das Zeitungen seit jeher machen: Die Richtigkeit von Fakten in Berichten vor dem Veröffentlichen zu prüfen. Das Vorsortieren und Gewichten von Ereignissen weltweit, regional oder lokal, die Suche nach den Fakten hinter den Behauptungen.

Inhalte müssen von Menschen erarbeitet werden. Kreativität, Recherche und Schreiben kosten Geld. Wenn Recherche durch reine Behauptung ersetzt wird, dann kommt dabei heraus, was wir im Netz beobachten können: schnelle, eindimensionale Information unter Gleichgesinnten sowie Abwertung von Andersmeinenden. Die Demokratie lebt aber vom zivilisierten Streit, in dem Kontrahenten ihre Argumente sachlich begründen – und sich vom Gegenargument anspornen lassen, statt es zu blocken. Dazu braucht es wachen, nach allen Seiten kritischen Journalismus, der Verstöße und Regelverletzungen benennt. Das braucht den Mut von Journalistinnen und Journalisten, aber auch die Rückendeckung ihrer Arbeitgeber.

Die Zahl der Angriffe gegen Medien und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wächst. Das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit stellt in seinen aktuellen Studien fest, dass „Lügenpresse“-Verleumdungen und die daraus folgenden tätlichen Angriffe die freie Berichterstattung gefährden. Journalistinnen und Journalisten seien massiven Einschüchterungen bis hin zu Morddrohungen ausgesetzt. Gewalt, um unliebsame Berichterstattung zu unterdrücken, zielt nicht nur auf die Betroffenen. Sie ist ein Angriff auf Artikel 5 unseres Grundgesetzes, der Rede- und Pressefreiheit schützt. Diesen Schutz zu gewährleisten ist eine Kernaufgabe des Rechtsstaates. Aber auch eine Herausforderung an uns alle. Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die eine freie, kritische Presse und damit unsere Grundwerte selbst verteidigen, die der Schmähung demokratischer Prinzipien entgegentreten.

Man darf nicht alles stehen lassen, muss dagegenhalten. Es braucht den Mut der Bürgerinnen und Bürger und die Wehrhaftigkeit des Rechtsstaates. Und wir brauchen Medien als Orte, an denen das Darstellen und Aushandeln von Positionen mit Respekt und Anstand vorgelebt wird. Umso wichtiger ist es, dem Journalismus den Rücken zu stärken.

