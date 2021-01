Berlin.Noch zwei Wochen, dann ist klar, wer Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer an der Spitze der CDU wird – und möglicherweise die Union in die Bundestagswahl führt. Norbert Röttgen, der gegen Friedrich Merz und Armin Laschet antritt, meldet sich per Video aus seinem privaten Arbeitszimmer in Königswinter zum Interview.

Herr Röttgen, Sie sind als Außenseiter in das Rennen um den CDU-Vorsitz gegangen und liegen in Umfragen plötzlich vorn. Staunen Sie selber?

Norbert Röttgen: Ich freue mich wirklich! In meinen Gesprächen merke ich schon länger, dass Respekt, Sympathie und Unterstützung für meine Kandidatur wachsen. Jetzt bestätigt sich das auch in den Umfragen.

Reicht die Unterstützung für eine Mehrheit unter den Parteitagsdelegierten?

Röttgen: Ich zähle keine Stimmen, weil ich davon überzeugt bin, dass jeder Delegierte seine eigene Entscheidung trifft und das oftmals auch erst auf dem Parteitag selbst. Aber die Stimmung ist wichtig und da bin ich zuversichtlich.

Falls Sie es nicht in die Stichwahl schaffen – geben Sie eine Empfehlung für einen der verbliebenen Bewerber ab?

Röttgen: Nein. Ich würde mir nicht anmaßen, als unterlegener Kandidat den Delegierten irgendwelche Ratschläge zu geben.

Wer den CSU-Vorsitzenden Markus Söder als Kanzlerkandidat will, muss Norbert Röttgen zum CDU-Chef wählen – trifft diese Einschätzung zu?

Röttgen: Mit meiner Kandidatur zum CDU-Vorsitz ist das Selbstverständnis von mir und auch der Partei verbunden, dass der CDU-Vorsitzende sich die Kanzlerkandidatur und das Amt des Bundeskanzlers zutrauen muss. Gleichzeitig habe ich von Anfang gesagt, dass das oberste Ziel der Sieg bei der Bundestagswahl ist. Dem müssen sich alle unterordnen, es geht nicht um das Ego einzelner.

Wie lange kann die Union noch mit der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur warten?

Röttgen: Die Verständigung über die Kanzlerkandidatur sollte sehr schnell nach unserem Parteitag beginnen. In meiner neuen Eigenschaft als CDU-Vorsitzender würde ich meinen Amtskollegen von der CSU aufsuchen, um ein erstes vertrauliches Gespräch zu führen.

Es gibt also ein Frühstück bei Söder in Nürnberg – und danach ist alles klar.

Röttgen: Das Frühstück, das im Hause des CSU-Vorsitzenden eingenommen wird, hat seit Angela Merkel und Edmund Stoiber eine historische Bedeutung, der ich mich nicht ausliefern möchte. (lacht)

Überlegen Sie, was Sie dem gewählten US-Präsidenten Joe Biden bei Ihrem Antrittsbesuch in den USA sagen würden?

Röttgen;: Ich würde ihm mitteilen, dass sich der Großteil der Deutschen über seine Wahl sehr freut. Nach den Erfahrungen mit Donald Trump geht es darum, dieses einzigartige Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Europa wieder politisch fruchtbar zu machen – von der Klimapolitik bis hin zu einer modernen Sicherheitspolitik.

Was bedeutet das für den Hauptstreitpunkt der letzten vier Jahre: die deutschen Verteidigungsausgaben?

Röttgen: Wir sollten das Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, so erfüllen, wie wir es verabredet haben. Es sollte aber nicht nur Pflichterfüllung, sondern deutsches Selbstverständnis sein, eine funktionsfähige Bundeswehr zu haben – als Teil der kollektiven Sicherheit im Rahmen der Nato. Dazu gehört, dass Deutschland zehn Prozent der Nato-Fähigkeiten übernimmt.

Halten Sie ein Comeback von Donald Trump für möglich?

Röttgen: Ich kann mir schwer vorstellen, dass von Trump als Person noch viel zu sehen sein wird – geschweige denn, dass er ins Weiße Haus zurückkehrt. Allerdings werden die Republikaner nicht vergessen, dass sie bei diesen Wahlen überraschend erfolgreich waren. Im Repräsentantenhaus haben sie sogar Sitze hinzugewonnen. Möglicherweise werden sie nicht mit der Aufarbeitung der Episode Trump beginnen, sondern weiter seine Politik verfolgen – ohne das Exzentrische und Unberechenbare seiner Person. Ein Trumpismus ohne Trump als Strategie der Republikaner – das halte ich für durchaus realistisch.

In Zeiten der Pandemie werden Staats- und Regierungschefs vor allem an ihrem Krisenmanagement gemessen. Deutschland ist zu einem Corona-Problemland geworden. Was hätten Sie als Bundeskanzler anders gemacht?

Röttgen: Ich fände es anmaßend, im Nachhinein zu sagen, wie ich gehandelt hätte. Aber wir stehen alle miteinander in der Pflicht, für die Zukunft zu lernen. Wir müssen lernen, in der Pandemie und auch in anderen Krisen vorausschauend zu handeln. Unser Ziel muss sein, soweit es möglich ist, den Ereignissen nicht hinterherzulaufen.

Erschwert die Macht der Bundesländer eine erfolgreiche Corona-Bekämpfung?

Röttgen: Ich bin Föderalist aus Überzeugung. Wir haben allerdings eine Krise des Bildungsföderalismus, die in der Pandemie überdeutlich geworden ist. Die Bundesländer sind zuständig, gleichzeitig ist Bildung aber von überragender nationaler Bedeutung. Das föderale Bildungssystem war nicht einmal in der Lage, die fünf Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt für die Digitalisierung der Schulen auch tatsächlich auszugeben. Ich will den Ländern keine Kompetenzen wegnehmen, aber dieses Systemversagen ist inakzeptabel.

Wie lange sollen die Schulen geschlossen bleiben?

Röttgen: Ich plädiere dafür, dass wir uns jetzt an den verabredeten Zeitplan halten. Es gibt keinen Grund, in die eine oder andere Richtung Ankündigungen zu machen, bevor der Zeitpunkt zur Bewertung der pandemischen Lage erreicht ist. Verlässlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Handelns sind in der Pandemie für die Vertrauensbildung ganz besonders wichtig.

