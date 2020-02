Erfurt/Berlin.Alltag in Thüringen: Da ist niemand, der regiert. Dafür gibt es politische Aufgeregtheit mit täglichen Krisensitzungen und Gerüchten über Geheimabsprachen. Seit der desaströsen Ministerpräsidentenwahl vom 5. Februar, die wegen der Wahl des FDP-Politiker Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen ein politisches Beben in Deutschland auslöste, ringt die Politik um einen Ausweg aus der Thüringen-Krise.

Doch jetzt, fast vier Monate nach der Landtagswahl, scheint es einen Ausweg zu geben – durch einen in der deutschen Landespolitik bisher einmaligen, die politischen Lager überspannenden Kompromiss. Doch halten die Absprachen zwischen Linke, SPD, Grünen und der CDU dem Gegenwind stand, der am Wochenende aufkam?

Protest von Merz und Spahn

Nicht nur von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak kam Kritik, sondern auch von den Aspiraten auf den Parteivorsitz, Friedrich Merz und Jens Spahn. Ziemiak wählte eine deutliche Formulierung für das Nein der Bundes-CDU zum Pakt von Erfurt: „Es geht hier um nicht weniger als um die Glaubwürdigkeit der CDU Deutschlands insgesamt.“

Was ist passiert? Die Thüringer CDU, die seit der Niederlage bei der Landtagswahl im Oktober 2019 mit dem Verlust von einem Drittel der Stimmen einen Zickzack-Kurs fuhr, ist über ihren Schatten gesprungen. Vier Unterhändler, darunter Parteivize Mario Voigt, vereinbarten nach stundenlangem Tauziehen einen „Stabilitätsmechanismus“ mit Linkspartei, SPD und Grünen.

Danach will die CDU einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung bis zu Neuwahlen am 25. April 2021 projektbezogen – vor allem beim Haushalt – zu Mehrheiten verhelfen. So soll erreicht werden, dass die AfD bei politischen Entscheidungen im Landtag nicht das Zünglein an der Waage ist. „Es ist eine Ausnahmesituation“, begründet Voigt den Schritt. Keinesfalls will er dies als Duldung oder Tolerierung der angestrebten rot-rot-grünen Minderheitsregierung unter Bodo Ramelow (Linke) interpretiert wissen. „Wir verstehen uns als konstruktive Opposition.“

Doch nicht an dem Stabilitätspakt entspann sich der Unmut der Bundes-CDU über die Thüringer Rebellen. Vielmehr geht es beim Pochen auf den CDU-Unvereinbarkeitsbeschluss – er verbietet eine Zusammenarbeit mit AfD und Linkspartei – um die für 4. März angesetzte Wahl des Linken-Politikers Bodo Ramelow. Der 64-Jährige hat keine Mehrheit und braucht mindestens vier Stimmen von CDU oder FDP. Dazu Spahn: „Eine Wahl von Bodo Ramelow durch die CDU lehne ich ab. Wir sind als Union in einer Vertrauenskrise. Die letzten Wendungen aus Thüringen kosten weiteres Vertrauen.“

Landesvize Voigt ahnte, dass es Widerstand aus Berlin gibt. Darum teilte die CDU-Fraktion, die den Kompromiss billigte, mit, sie wähle Ramelow im Landtag „nicht aktiv als Ministerpräsidenten mit“. Das sorgte für noch mehr für Verwirrung.

Ramelow sprang Voigt zur Seite. Natürlich gebe es keine Vereinbarung mit der CDU-Fraktion, ihn zu wählen, sagte Ramelow. Die Gespräche in Erfurt hätten nicht das Ziel gehabt, „dass sich die vier CDU-Vertreter in Widerspruch zu ihrem Parteitagsbeschluss bringen.“ Deshalb habe er gleich zu Beginn des Treffens erklärt, dass er nach Gesprächen mit vielen Abgeordneten der demokratischen Landtagsfraktionen der Überzeugung sei, dass er bei der Wahl im ersten Durchgang eine Mehrheit bekomme.

Mohring hört Anfang März auf

In den Landtagsgängen heißt es, nicht die Fraktion, aber einzelne CDU-Abgeordnete würden „aus staatspolitischer Verantwortung“ Ramelow wählen. Unterdessen hat Thüringens CDU-Partei- und Fraktionschef Mike Mohring seinen angekündigten Rückzug von seinen beiden Ämtern terminiert: Anfang März gibt er beide Ämter ab.

Warum bewegte sich die CDU jetzt? Die Unruhe in Thüringen wächst, und immer häufiger ist von schnellen Neuwahlen die Rede, die die Thüringer Christdemokraten angesichts sehr schwacher Umfragewerte fürchten. Mit Christine Lieberknecht und Dieter Althaus sprachen sich gleich zwei ehemalige Thüringer CDU-Ministerpräsidenten auf ein Zugehen auf die Linke aus, um die Staatskrise zu beenden. „Das ist eine realpolitische Lösung“, sagte Lieberknecht. dpa

