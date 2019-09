Es muss wehtun

An der Bushaltestelle, neben der Parkbank oder auf dem Schulhof: Wenig anderen Müll werfen die Menschen so selbstverständlich auf den Boden und in die Natur wie Zigarettenstummel. Insbesondere auf Spielplätzen birgt das gesundheitliche Gefahren für Kinder.

Jetzt fordern Initiativen: Ein Kippenpfand von 20 Cent pro Zigarette, das bereits beim Kauf gezahlt werden muss. Die Organisationen

...