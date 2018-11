Eskalation im Schwarzen Meer

MOSKAU.Kiew schafft einen Präzedenzfall – und hat gestern zum ersten Mal seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges das Kriegsrecht verhängt. In einer Sitzung stimmte die Werchowna Rada, das ukrainische Parlament, für eine abgeschwächte Version des Ukases, den der ukrainische Präsidenten Petro Poroschenko zuvor vorgelegt hatte. Ab morgen soll das Kriegsrecht für 30 Tage in den Gebieten an der Grenze zu Russland und zu der international nicht anerkannten Republik Transnistrien gelten. Poroschenkos Vorgehen ist wohl die Antwort Kiews auf die nun direkte Konfrontation mit Russland. In den Jahren zuvor hatte Kiew diesen Schritt gescheut. Ausschlaggebend für die Entscheidung war der Zwischenfall mit ukrainischen Kriegsschiffen und russischer Küstenwache im Schwarzen Meer.

Der Kleinkrieg an der Straße von Kertsch hatte sich seit Monaten jeden Tag abgespielt. Am Wochenende forderte er die ersten Opfer. Die russische Küstenwache hatte zwei ukrainische Kriegsschiffe und einen ukrainischen Schlepper an der Meerenge von Kertsch beschossen und unter ihre Kontrolle gebracht. Dabei seien sechs ukrainische Matrosen verletzt worden, sagt Kiew.

Moskau spricht von drei Verletzten. Unabhängige Quellen gibt es nicht. Beide Seiten sprechen von gegenseitiger Provokation. Beide beschuldigen sich, für die Verschärfung der Lage verantwortlich zu sein. Poroschenko sprach von einem „aggressiven Akt“ Russlands, Moskau nannte die geplante Durchfahrt zum Asowschen Meer ein „gefährliches Manöver“, bei dem die Ukrainer nicht auf russische Warnungen reagiert hätten. Zudem hätte die ukrainische Marine Russland nicht über deren geplante Fahrt informiert. Seit der Annexion der Krim kontrollieren die Russen beide Seiten der Straße von Kertsch.

Das Kriegsrecht soll bis 25. Januar gelten, so will es Poroschenko. Es ist eine innenpolitische Maßnahme und hat – vor allem durch die Einschränkung des Versammlungsrechtes – Auswirkungen auf die Wahlen in der Ukraine. Die Lokalwahlen im Dezember dürften ausfallen, die Präsidentschaftswahlen im kommenden März zumindest verschoben werden. Die Zustimmung für Poroschenko im Volk ist fünf Jahre nach der „Revolution der Würde“ auf dem Kiewer Maidan gering. Beobachter in Kiew hatten bereits vor Tagen über eine mögliche Provokation – von welcher Seite auch immer – gesprochen, nach der sich der Präsident als zupackender Macher präsentieren werde. Die verschärfte Lage nutzt auch dem russischen Präsidenten. Indem er sich als vermeintlicher Rechtsbewahrer darstellt, steigert er seine Beliebtheit.

Das „Asowske more“, wie die Ukrainer sagen, ist eigentlich kein Meer, sondern ein Binnengewässer. Das hatten Russland und die Ukraine 2004 in einem Vertrag geregelt. Dieses Abkommen sorgt dafür, dass die Regeln der Uno-Seerechtskonvention hier nicht gelten, es gibt also keinen exklusiven Streifen entlang der Küste, den die Ukraine für sich geltend machen könnte. Russland kann somit seine Flotte direkt vor die ukrainische Küste bringen, was es auch macht. Dabei beruft es sich stets auf seine Sicherheit.

Handelshäfen beeinträchtigt

Die Anrainer provozieren sich gegenseitig, Russland rüstet auf, nach Angaben ukrainischer Beobachter hatte es bereits vor Monaten Artillerieschiffe und Unterseeboote ins Asowsche Meer verlegt. Es kontrolliert zunehmend Handelsschiffe und versetzt der Ukraine wirtschaftliche wie politische Nadelstiche.

Seit Mai erschwert die Brücke von Kertsch, mit der Russland seinen Anspruch auf die Krim zementierte, den Zugang zum Asowschen Meer. Dadurch können nur Schiffe passieren, die nicht höher als 33 Meter sind. Durch die Brücke sind auch die für die Ukraine wichtigsten Handelshäfen von Mariupol und Berdjansk beeinträchtigt. Das sorgt für mehr Verdruss der in der Ostukraine lebenden Menschen, da sich ihre wirtschaftliche Lage verschlechtert.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 27.11.2018